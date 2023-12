A inicios de esta semana se estrenó un contenido que numerosos fanáticos de los videojuegos esperaban con ansias: el primer tráiler del Grand Theft Auto VI (también conocido como GTA 6).

En el video se pueden ver múltiples imágenes de alta definición, en las que los protagonistas —un hombre y una mujer— se desenvuelven en las calles de Vice City (una versión ficticia de Miami, Florida) para escapar de la policía, encontrarse con autos haciendo arriesgadas acrobacias y toparse con fiestas descontroladas, entre otros escenarios.

Sin duda alguna, este es uno de los títulos más esperados para quienes han seguido la saga de Rockstar Games, hasta el punto en que el video ya suma más de cien millones de reproducciones en YouTube.

Pero más allá del videojuego en sí, uno de los puntos que más ha destacado en el tráiler es la música que suena de fondo.

Se trata de una canción del artista estadounidense Tom Petty, líder de la banda The Heartbreakers que falleció en 2017 y quien anteriormente ya había aportado un tema de su repertorio para el aclamado Grand Theft Auto: San Andreas (2004).

“Es un honor”: Tom Petty y su canción que figura en el primer tráiler de GTA 6. Foto: referencial / Grand Theft Auto.

La canción de Tom Petty que figura en el primer tráiler de GTA 6

Es “Love Is a Long Road” de su álbum Full Moon Fever (1989), el cual destaca por su intermitente introducción de teclado y sus guitarras que entran con una potencia grandilocuente.

Traducida al español, la canción reza lo siguiente:

“Había una chica que conocí

Decía que se preocupaba por mí

Ella trató de hacer mi mundo

La manera que ella pensó que debería ser

Entonces estábamos desesperados

Por tenernos el uno al otro

Pero el amor es un largo, largo camino”

Anteriormente, en el San Andreas, Petty había colaborado con un tema del mismo disco mencionado más arriba.

“A Tom le encantó contribuir con ‘Runnin’ Down A Dream’ a Grand Theft Auto: San Andreas, por lo que es un honor que ‘Love Is A Long Road’” aparezca en el primer tráiler de Grand Theft Auto VI de Rockstar Games”, manifestaron desde la cuenta oficial de X (ex Twitter) del fallecido músico.

GTA 6 se estrenará en 2025. Mientras tanto, puedes ver el adelanto con la canción de Tom Petty a continuación.