Joven chileno vivió un mes en aeropuerto de Colombia: fue engañado y asaltado por su amigo

Una dura experiencia vivió recientemente un chileno llamado Justin Vera, quien se había trasladado a Colombia en compañía de su amigo con la esperanza de encontrar mejores oportunidades laborales y de vida.

Sin embargo, las cosas cambiaron apenas llegó a Bogotá: se dio cuenta que todo había sido un engaño de su compañero, quien le quitó todas sus pertenencias y estafó a su familia, asegurando que estaba secuestrado.

El chileno, al perder todos sus documentos y objetos personales, no podía regresar a Chile y se vio obligado a quedarse por casi un mes en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana.

El relato del chileno que fue asaltado por su amigo en Colombia

Justin relató que con su amigo colombiano, identificado como Camilo, se conocían desde hace un año pues trabajaban juntos en un matadero.

“Él era prácticamente familia para nosotros y por eso comencé a viajar él”, explicó en una entrevista con canal CityTV.

En el tiempo en que se conocieron, Camilo le habría dicho a Justin que en su país natal podría ganar un buen sueldo y postular a una casa propia de manera más rápida y fácil que en Chile. También “me podía traer a mi familia en un tiempo más”, dijo el chileno. De esa manera, las palabras de Camilo lograron convencerlo.

Como se conocían desde hace un buen tiempo y nunca mostró malas intenciones, el joven simplemente confió en su amigo. Esperanzado en que podría lograr una mejor situación en otro lado, tomó la decisión de marcharse.

Justin Vera en entrevista con CityTV.

Al comienzo de la travesía, que partió el 6 de octubre, no pasó nada fuera de lo común. “Viajamos juntos desde Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia, y fueron como tres semanas de viaje con él, solo con él. Nunca me mostró nada malo”, explicó Justin ante las cámaras.

Sin embargo, Camilo mostró su verdadera cara cuando luego de haber pisado el aeropuerto de Bogotá. “Llegamos al terminal como a la 1:00 am. Me sacó un cuchillo grande y me pidió mis pertenencias, una maleta con herramientas, mi teléfono, mi billetera y un par de dólares que tenía”, contó el chileno.

Eso no fue suficiente para Camilo, pues después de haberle robado el celular a Justin, comenzó a llamar a su madre en Chile.

“Le dijo que yo supuestamente había sido secuestrado por la guerrilla. Le pidió 8 millones de pesos colombianos ($1.719.188 chilenos) para que me soltaran y yo ni enterado”, relataba.

Después de que pasaron cuatro días, Justin pudo conseguirse un celular y descubrió el supuesto secuestro que había inventado amigo, además del dinero que tuvo que pagar su familia por esa situación.

“Llamo a mi hermano y me encuentro con la sorpresa de que él había amenazado a mi mamá de que yo me iba a morir. Como mi mamá lo conocía no desconfiaba de él, entonces mi mamá le mandó el dinero”.

La amarga experiencia de Justin provocó que tuviera que pasar varias semanas en el aeropuerto El Dorado para poder refugiarse del frío. Si bien pidió ayuda al consulado chileno en Bogotá, únicamente le dieron un salvoconducto y realizaron la denuncia.

Aeropuerto de Colombia. Foto: referencial.

“Estos días he estado buscando ayuda en aerolíneas, viendo qué puedo hacer, si hay algún vuelo humanitario o algo para poder volver a mi casa. Lo único que quiero es volver a mi casa, quiero volver a estar con mi mamá, quiero puro abrazarla y llorar porque la extraño mucho a ella. Y después de lo que pasó, más todavía. Mi mamá es como lo único que tenemos con mi hermano. Yo solo quiero volver a mi casa”, aseguró.

De acuerdo a CNN, después de que se difundiera su caso durante las últimas horas, el consulado chileno se comunicó con Justin para poder ayudarlo.

La ministra (s) de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, indicó que se le brindó un salvoconducto al joven y consiguió “regresar a Chile en buenas condiciones”.