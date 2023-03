¿Los perros realmente pueden comunicarse presionando botones? Esto es lo que dice la ciencia

Son uno de los tipos de video más populares en redes sociales, y es que no es para menos ¿A quién no le gustaría que su mascota pudiera hablar? Las cosas serían más sencillas, además de que resolveríamos el misterio de saber qué pasa por sus pequeñas mentes.

Movidas por ello, existen muchas personas convencidas de que sus perros o gatos, a través de una tabla que se pone en el piso y que tiene botones que, al presionarlos, dicen palabras pregrabadas, pueden hablar y pedir cosas.

¿Los perros realmente pueden hablar presionando botones? Esto es lo que dice la ciencia. Foto: Alexis Devine

¿Realmente pueden hablar?

Una mujer le relató al Washington Post que su perrita, Stella, hablaba con ella con una de estas tablas. Dijo que una vez se retrasó en su paseo habitual, y que ella presionó los botones “enojado”, “mira”, “quiere”, “jugar”, “afuera”.

Otro hombre confesó lo mismo, y que su terrier llamado Bastian aprendió la técnica casi de inmediato y que, al presionar el botón “afuera”, corría hacia la puerta, o cuando apretaba “golosinas”, corría a la cocina donde estaban guardados los snacks.

El nuevo estudio que parece dar respuestas

Hay una nueva investigación, que se está llevando a cabo en la Universidad de California, que quiere determinar si estos botones pueden realmente permitir que los perros se comuniquen con los humanos de manera significativa.

Para ello, se registraron a los papás humanos de 10 mil mascotas de 47 países distintos, quienes entregaron datos básicos. Después, un grupo más pequeño, instaló cámaras en sus hogares que funcionan 24/7 para capturar el comportamiento de sus perros y gatos con la tabla de botones.

En el transcurso, los científicos tienen planeado visitar a las mascotas y realizar pruebas que los ayuden a aclarar el tema, aunque con lo que llevan investigado hasta ahora, ya hay algunas respuestas.

“Si bien existen claras diferencias individuales entre los perros del estudio, ahora tenemos pruebas convincentes de que, para varios perros de nuestro estudio, las pulsaciones de botones no son aleatorias”, dijo Federico Rossan, el principal investigador. “No estaría haciendo esto si no tuviera pruebas de que no fue al azar”.

Pero la ciencia todavía no está convencida

Entonces, habría una tesis que establece que los perros entienden algunas palabras igual que los humanos y que incluso pueden hablar, una conclusión que despertó un debate en la ciencia.

“Ya entendemos lo que los perros intentan decirnos sin los botones, pero cuando usamos una interfaz lingüística humana, comenzamos a atribuir demasiado a nuestra comprensión conjunta de estas palabras”, dijo Amritha Mallikarjun, becaria posdoctoral en un centro canino de la Universidad de Pensilvania.

Así mismo piensa Alexandra Horowitz, directora del Laboratorio de Cognición Canina en Barnard College, quien está convencida de que los perros ya saben cómo “decirnos” lo que quieren, como cuando traen una pelota cuando quieren jugar o se acercan a la puerta para salir a pasear.

“No está claro que los perros estén tratando de decir cosas que no pueden (con los botones)”, afirmó la experta, y es que no está en duda que los perros pueden relacionar sonidos con acciones, pero de esta idea a decir que los perros pueden hablar, hay un gran tramo.