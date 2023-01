“¡Mirá de quién te burlaste!”: la reacción de Fabrizio Copano al enterarse de su participación en late show de James Corden

Esta semana, el humorista chileno Fabrizio Copano confirmó que sería parte del popular programa estadounidense The late late show with James Corden de la cadena CBS. Y al dar a conocer la noticia, el comediante celebró de una peculiar manera.

Por medio de su cuenta de Twitter, Copano citó un tweet de la cuenta oficial del show que dejaba ver quiénes serían parte de la parrilla de esta semana: Danny DeVito, Angela Bassett, Anna Kendrick y el mismísimo Fabrizio Copano.

“¡Mirá de quién te burlaste Barney”, fueron las palabras que escribió Fabrizio en la publicación.

Poco después, los cibernautas llenaron de comentarios de apoyo y buenos deseos al comediante chileno. “Grande Copano”, “Te toca con Anna Kendrick, mucha suerte”, “¡Felicitaciones Fabrizio! Mi humorista favorito, espero verte brillar ahí”, se lee en las respuestas del tweet.

Se trata del debut del humorista en la televisión estadounidense, tal como él mismo lo dejó en claro en sus redes sociales.

Específicamente, el chileno hará su presentación de stand-up comedy en The late late show with James Corden este jueves 19 de enero, a eso de las 12:37 AM (hora de EE.UU.)

El retorno de Copano el Festival de Viña

Poco antes de que Fabrizio Copano anunciara su participación en el late show de James Corden, se había revelado que sería uno de los seis humoristas en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, a realizarse entre el 19 y el 24 de febrero.

Recordemos que ya se había subido a los temidos escenarios de la Quinta Vergara en 2017, donde llevó a cabo su show de stand-up-comedy con éxito.

Y en esta ocasión, Copano será parte de la nómina de humoristas que también incluye a Rodrigo Villegas, Belén Mora, Pamela Leiva, Yerko Puchento y la argentina Laila Roth. Aún falta por confirmar en qué jornadas se presentará cada comediante.