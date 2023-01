Cómo es el show de James Corden en el que estará Fabrizio Copano

19 de enero es la fecha en la que el comediante chileno, Fabrizio Copano debutará con un monólogo en The late late show with James Corden. El chileno es parte de los invitados de la semana en la que destacan Dany Devito, Angela Bassett y Anna Kendrick.

El late de Corden es la cuarta y actual encarnación de The Late Late Show de la cadena CBS, con origen en 1995. El programa ha tenido como presentadores a Tom Snyder, Craig Kilborn y Craig Fergurson. Desde el año 2015 el británico, James Corden asumió como presentador y dio un giro al programa de conversación sumándole una banda musical en vivo y secciones como Carpool Karaoke, Drop the Mic y Spill your guts or fill your guts, reconocidas internacionalmente.

James Corden va por su novena temporada en el late, que dejará a mediados del 2023, tal como lo anunció el mismo el año pasado. Durante los más de 1.000 episodios que lleva al aire su late el actor y comediante ha tenido de invitados a reconocidos artistas y figuras del espectáculo como: el príncipe Harry, Adele, Harry Styles y el chileno Pedro Pascal.

A Pascal se le suma un nuevo chileno presente en el estudio de Los Angeles, Fabrizio Copano. Ayer se anunció la programación para esta semana en el late de Corden y el chileno figura como invitado para hacer stand up. El año pasado, Copano fue nombrado por Just for Laughs, el festival más grande del mundo de comedia, como una de las nuevas caras del humor para Estados Unidos.

El chileno, próximo a pisar los escenarios de Viña, publicó las noticias en sus redes, donde se lleno de buenos comentarios y deseos para su debut en la televisión estadounidense.