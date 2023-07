“No soy el único responsable de la bomba atómica”: cómo fue la visita de Robert Oppenheimer a Chile en 1962

Es uno de los nombres más recordados en la historia de la ciencia y su popularidad se ha incrementado aún más este último tiempo. Robert Oppenheimer es conocido como el padre de la bomba atómica, mismo hallazgo que condujo a su posterior arrepentimiento y que lo llevó a ser retratado en Oppenheimer (2023), una película dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy que acaba de estrenarse en los cines.

Si bien, el trabajo del físico teórico ha sido abordado en distintos libros y material de archivo, un episodio que usualmente no es rememorado es cuando el estadounidense visitó Chile en mayo de 1962.

Cómo fue la visita de Robert Oppenheimer a Chile en 1962. Foto: J. referencial / Robert Oppenheimer.

Cómo fue la visita de Robert Oppenheimer a Chile

En ese periodo, la mayoría de las noticias se centraban en un hito histórico enfocado en el ámbito del deporte: el Mundial de Fútbol que recibió el país.

Quedaba poco más de una semana para que se iniciara el encuentro deportivo el 30 de ese mes, pero también, se desarrollaba un emblemático evento académico: la visita de Robert Oppenheimer.

Durante su estadía, el científico estadounidense brindó una charla en el Departamento de Física de la Universidad de Chile. Y una de las personas que se encontraba ahí era el astrónomo Eduardo Hardy (81), quien en ese entonces era un alumno.

Así lo aseguró en declaraciones reunidas por LUN, en las que recalcó que “no es un mito que estuvo en Chile”.

“Recuerdo una sala relativamente oscura, no muy grande. Me llamó mucho la atención el tema del cual hizo la charla, pues hizo una presentación de lógica formal. Uno esperaba que hablara de física o matemática, pero él se manejaba en varios temas”, aseveró.

Por su parte, el doctor en Física y académico de la Universidad de Chile, Hugo Arellano, explicó al citado medio que el suceso ocurrió “en el marco de una visita de Estado, en el contexto de la Alianza Para el Progreso, iniciativa promovida por Estados Unidos en esos años”.

La edición del periódico La Nación del 23 de mayo de 1962 —disponible en un archivo gestionado por la Universidad Diego Portales— incluye aquel hecho en su novena y su onceava página.

Ahí, se detalla que Oppenheimer participó el día anterior en una conferencia de prensa con autoridades de la institución, instancia en la que se mostró “de buen humor” y “cauteloso”.

Cómo fue la visita de Robert Oppenheimer a Chile en 1962. Foto: La Nación.

“No soy el único responsable de la bomba atómica, ni me enriquecí con ella”, declaró en la Sala del Consejo de la Universidad de Chile.

Mientras respondía las preguntas, el físico fumaba en su clásica pipa. Y cuando se le consultó si se consideraba un científico o un filósofo, respondió en profundidad.

“Un hombre nunca se ve a sí mismo (...) por muchos años me interesé en aspectos fundamentales de la física y enseñé. Durante la guerra me preocupé de problemas prácticos y en la última década he estado interesado en problemas que se relacionan con la ciencia y la cultura”.

Bajo esa línea, Oppenheimer enfatizó que “se puede decir que he hecho filosofía de la ciencia”.

Unas fotografías rescatadas por Oscar Wittke y Rafa Benguria, las cuales se hicieron virales en Twitter tras una publicación del astrofísico Andrés Meza, lo muestran sentado fumando tabaco en el Departamento de Física de la Universidad de Chile.

Cinco años más tarde, el 18 de febrero de 1967, Oppenheimer murió a raíz de un cáncer de garganta, cuando tenía 62 años.