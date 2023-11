Paris Hilton afirma haber inventado las selfies junto a Britney Spears.

Paris Hilton fue una de las celebridades más polémicas a inicios de la década de los 2000, especialmente por sus salidas junto a Lindsay Lohan y Britney Spears.

Ahora, la socialité y empresaria estadounidense nuevamente está protagonizando un episodio un poco controversial tras haber afirmado que fue ella quien creó la selfie, muchos años antes de que esta manera de fotografiarse estuviera de moda.

El domingo, Hilton publicó varias imágenes antiguas en sus redes sociales donde aparece muy sonriente junto a la intérprete de Baby One More Time. Los registros fueron tomados en el año 2006, lo que impulsó a que la socialité de 42 años argumentara ser la inventora de este estilo de fotografía.

“¡Hace 17 años, Britney y yo creamos la selfie!”, escribió la modelo en la publicación. Luego pidió a sus seguidores que la etiquetaran en sus “selfies más épicas para celebrar esta icónica invención”. Las imágenes, además, dan cuenta de que fueron tomadas con una cámara digital, pues en ese entonces los celulares no tenían tanta definición como en la actualidad.

“Cada selfie que tomo pienso en los arquitectos de la selfie”, respondió en los comentarios Chris Applebaum, director de videos musicales de artistas como Rihanna y Miley Cyrus.

Las fotos que Paris Hilton publicó en sus redes sociales.

Sin embargo, gran parte de los cibernautas cuestionaron que Hilton se atribuyera haber creado este estilo fotográfico, pues hay evidencia de que hace 150 años otra persona se tomó una imagen de esa forma.

En concreto, el primer registro que existe de que una persona se tomó un autorretrato se remonta a 1839, cuando el estadounidense Robert Cornelius hizo un daguerrotipo de sí mismo. Al reverso de la fotografía, el químico aficionado incluso escribió la siguiente leyenda: “La primera fotografía con luz jamás tomada”.

No es la primera vez que Hilton asevera abiertamente haber inventado la selfie. Durante una entrevista que concedió en 2017 a W Magazine, la empresaria dijo que si los beepers (localizadores) hubieran tenido cámara, se habría hecho una selfie con esos dispositivos.

“Creo que tengo un selfie de cuando era pequeña, con una cámara desechable”, apuntó.

En 2021, para el Día Nacional de la Selfie, la intérprete de Stars Are Blind compartió las mismas imágenes en que figura junto a Spears, reiterando su supuesta creación.

Cómo es la amistad entre Paris Hilton y Britney Spears

La socialité y la artista es de larga data han compartido una profunda amistad de más de dos décadas, en un momento en que ambas estaban en la cúspide de la fama. Eso tenía un lado positivo pero también muy oscuro, pues tenían que enfrentar a diario que la atención mediática estuviera puesta en ellas.

Paris Hilton y Britney Spears tienen una amistad de larga data.

En 2020, durante un diálogo con el presentador Andy Cohen, Hilton se refirió a la tutela con la que había tenido que vivir su amiga durante tantos años, señalando que era “injusto” que experimentara tanto control en su vida después de haber trabajado tanto.

“La amo muchísimo. Siento que si eres una adulta, deberías poder vivir tu vida y no ser controlada“, aseveró.

En su recientemente estrenado libro de memorias, The Woman in Me, Spears aseguró que, a diferencia de otras personas, Hilton fue una de las personas que la apoyó incondicionalmente durante los momentos complejos de su vida, como su divorcio con Kevin Federline.

“Gran parte de Estados Unidos la despreciaba como una chica fiestera, pero yo la encontré elegante”, contaba la artista en el libro.

“Ella vio que tenía bebés y que estaba sufriendo por la ruptura, y creo que ella sintió pena por mí. Vino a mi casa y me ayudó mucho. Ella fue tan dulce conmigo”, relataba. Luego añadió que sentía que “nadie había sido tan dulce” como la empresaria lo fue en esa época y que fue ella quien la animó a divertirse un poco, para que pudiera despejarse del mal momento que estaba viviendo.