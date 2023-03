Abuso, aborto y un video sexual parodiado: Paris Hilton devela el lado más oscuro de su vida en su libro de memorias

Hace unos días que la socialité estadounidense Paris Hilton estrenó su libro autobiográfico Paris: The Memoir, en el que ha relatado algunas experiencias complejas de su vida, que justo atravesó mientras era una de las celebridades más controversiales de los años 2000.

Al contrario de los prejuicios que giran en torno a la figura de la celebridad, su trayectoria no ha sido pura fortuna y fama. Abuso sexual en su infancia, maltrato en un internado escolar, un aborto y un video sexual que se publicó sin su consentimiento y llegó a ser parodiado por Pink, fueron solo algunos de los capítulos más traumáticos que la estrella estadounidense tuvo que enfrentar en un par de años.

Hilton, que recientemente se convirtió en madre, admitió en una entrevista de Watch What Happens Live con Andy Cohen que tenía nervios de que sus padres supieran del contenido del libro.

“Hablo de cosas que nunca le conté a nadie. Definitivamente fue muy difícil de leer para mis padres”, afirmó. “Ha sido muy emotivo. Pero estoy tan orgullosa de contar mi historia y de haber marcado una diferencia tan grande”.

Paris Hilton desea reflejar su lado más íntimo en su libro de memorias.

Según ha reflexionado la modelo, las revelaciones de su aspecto más íntimo también es una nueva oportunidad para que la conozcan de verdad, dejando de lado el aspecto frívolo con el que había sido más conocida: “La gente se está dando cuenta de que no soy una rubia tonta, solo soy muy buena fingiendo serlo”.

Las duras revelaciones de Paris Hilton

En los relatos plasmados en Paris: The Memoir, por lejos uno de los más complejos que narra Hilton es el acoso y abuso sexual que experimentó a los 15 años por parte de un profesor de su internado, al cual se refiere con el seudónimo Mr. Abercrombie.

La heredera cuenta que el docente le brindó su número de contacto y, posteriormente, comenzó a llamarla por teléfono para decirle “cuán increíblemente madura, hermosa e inteligente” era. La manipulación del adulto llegó a tal punto que él intentaba normalizar lo que estaba sucediendo entre ellos, al recalcar que Priscilla Presley tenía 14 años cuando conoció a Elvis.

Un día, cuando los padres de la DJ no estaban, el profesor llegó hasta la casa de los Hilton. “El maestro me tomó en sus brazos y me besó”, fueron las palabras que plasmó Paris en el libro. Luego, cuando sus padres regresaron a casa, encontraron a la heredera y a Mr. Abercrombie en el auto.

Hilton afirma que el profesor no hizo más que culpabilizarla e intentar fingir frente a sus padres que ella había provocado el beso. “‘¿Por qué me obligaste a hacer esto?’”, le recriminó el profesor a Paris. Posterior a esos hechos, los padres de la socialité determinaron enviarla a otra ciudad para que viviera con su abuela.

Paris Hilton y sus padres. Foto: Getty Images.

Debido a que no tuvo reparación psicológica en ese momento, la celebridad no comprendió inmediatamente que ella fue una víctima en la situación. “Me tomó décadas pronunciar la palabra pedófilo”, dice. “Asignarlo a él en el papel de abusador de niños significaba ponerme a mí mismo en el papel de víctima, y simplemente no podía ir allí”.

Otro de los momentos más sombríos en la vida de la empresaria fue una violación que sufrió a los 15 años, a lo cual se había referido un par de semanas antes del estreno de su libro.

Siguiendo en el periodo de la adolescencia, la intérprete de Stars are Blind también da a conocer cómo fueron sus días en el internado Provo Canyon de Utah, un establecimiento educacional que buscaba formar a adolescentes con problemas.

En ese lugar, Hilton asegura haber recibido una serie de abusos físicos y psicológicos en aquel internado. Muchas veces intentó escaparse, pero siempre la encontraban y la regresaban a golpes a la escuela.

En el internado Provo Canyon de Utah, Hilton asegura haber sufrido maltrato físico y psicológico. Foto: Getty Images.

Hasta ahora, ese maltrato que experimentó sigue siendo un tema difícil de conversar con sus padres. “Durante mucho tiempo, solo quería escucharlos decir: ‘Lo siento, cometimos un terrible error’. Pero todavía no están allí. Tal vez nunca lo serán. Y eso está bien”, expresa la cantante.

Sobre su relación con el actor Jason Shaw, quien fue su novio entre 2002 y 2003, la modelo entregó mayores detalles de lo que significó para ella. “Amaba a Jason y hablamos de pasar el resto de nuestras vidas juntos, pero sabía que no estaba en el lugar correcto para hacer ese tipo de compromiso”, sostiene Hilton en su libro. “No tenía nada que ver con él. Simplemente no era capaz de ser honesto, leal o completo”.

También abordó el momento en que descubrió que estaba embarazada de Shaw en el año 2003, que coincidió con el estreno de su reality show junto a Nicole Richie, The Simple Life. Según relata, darse cuenta de su embarazo la hizo sentir “aterrorizada y desconsolada”. “Me sentí paralizada por una ansiedad que se arraigó en mi cuerpo y creció como la hiedra venenosa”, admitió.

Paris Hilton junto a Jason Shaw. Foto: Getty Images.

Tras reflexionarlo, la modelo tomó la decisión de abortar: “Nadie puede saber lo difícil que es enfrentar esta elección imposible a menos que la haya enfrentado ella misma (..) Es una agonía intensamente privada que es imposible de explicar”.

Pese a lo difícil que fue pasar por esa experiencia, Hilton reflexiona en sus memorias de que está segura que siguió el camino correcto. “En ese momento de mi vida, no era capaz de ser madre de ninguna manera”, enfatiza. “Negar eso habría puesto en peligro la familia que esperaba tener en el futuro, en un momento en que estuviera saludable y sanada”.

Una de las más grandes controversias que giró en torno a la figura de Paris Hilton a principios de los 2000 fue un video sexual que se filtró en internet con otro de sus novios, Rick Salomon. En las páginas de Paris: The Memoir, la DJ deja en claro que fue presionada por su ex pareja para grabar la cinta y que ella no estaba enterada que sería visto por los ojos de todo el mundo. En ese entonces ella solo tenía 19 años, y Rick, 33.

“A menudo (Rick) decía que era algo que hacía con otras mujeres, pero me sentía rara e incómoda al respecto. Siempre le decía: ‘No puedo, es demasiado vergonzoso’”, escribe Hilton.

Paris fue presionada a grabar un video sexual en 2001. Foto: Glamour.

“Me dijo que si no lo hacía, él podría encontrar fácilmente a alguien que lo hiciera, y eso fue lo peor que se me ocurrió: ser abandonada por este hombre adulto porque yo era una niña estúpida”, añadió.

A continuación, Salomon le señaló a Hilton que “tenía todo el derecho de vender el video”, puesto que “tenía mucho valor económico”. La amenaza del actor terminó concretándose en 2004, tres años después de que el registro fuera grabado.

Apenas se difundió el video, la socialité comenzó a vivir en carne propia la humillación pública de sí misma. Incluso esos efectos llegaron hasta el ámbito de la música: en el año 2006, la cantante Pink lanzó una ácida crítica a algunos estereotipos de mujeres a través del single Stupid Girls. Particularmente en el videoclip de la canción, la artista parodió la grabación íntima de Hilton que había salido a la luz años antes.

Sobre eso, la empresaria dice sentirse decepcionada. “Todo el video es una parodia nada sutil de las ‘chicas porno paparazzi’ en general y, específicamente de mí, en una parodia de mi infame video sexual”.

“Pink cantó sobre ‘marginadas y chicas con ambición’ y dijo ‘Eso es lo que quiero ver’. Pero ella decidió no verlo en mí”, recalcó. Eso sí, finaliza el tema destacando que en la actualidad no hay enemistad con la cantante: “Apesto guardando rencores. De todos modos, la ira no ayuda, la honestidad sí”.