Pedro Pascal sobre la serie de The Last of Us: “Es una experiencia inmersiva donde estás en el mundo del personaje”

Cada vez queda menos para que se estrene la serie The Last of Us en 2023, la cual basa su historia en el icónico videojuego homónimo que se posiciona en un ambiente post-apocalíptico, en donde los protagonistas se enfrentan a enemigos que han sido infectados por un virus.

En medio de la expectación sobre cómo será la adaptación televisiva de HBO, los encargados de producirla y parte del elenco se refirieron a estas dudas en una conferencia de prensa a la que asistió La Tercera.

En ella participaron el programador de videojuegos y director creativo de The Last of Us, Neil Druckmann, y el productor y guionista de la serie, Craig Mazin.

Asimismo, también estuvieron el actor chileno Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Merle Dandridge (Marlene) y Gabriel Luna (Tommy).

The last of us, desde el mundo gamer hacia la televisión

Según declaró Mazin, “el mayor desafío fue considerar que gran parte del juego es sobre la inmersión y sobre darle al jugador la oportunidad de interactuar a través de él”, características que habitualmente no ofrece la televisión, por lo que “nos preguntamos qué partes de la historia se podían traducir al drama y qué partes de la experiencia del videojuego no eran necesarias o se podrían transformar”.

En este sentido, comparó que adaptaciones de otros programas han tratado de replicar cómo se ven los videojuegos, una opción que descartaron al realizar la serie de The Last of Us.

Joel y Ellie. Foto: The Last of Us.

“Nosotros no hicimos eso, nos inspiramos en la historia y en los personajes que creó Neil. Los llevamos más lejos. Hicimos y mostramos más. Ofrecemos a los espectadores una experiencia más amplia para ver”, añadió el productor.

Por su parte, Druckmann destacó que a pesar de que tuvieron varias conversaciones en torno a cómo seguir la historia, hay partes en donde se mantuvieron “muy fieles al juego”, mientras que hay otras en donde los cambios permitieron “dar con maneras interesantes que la transforman en una serie irresistible”.

El detrás de cámaras

Durante la conferencia, el chileno Pedro Pascal, quien ha protagonizado series como The Mandalorian, destacó que esta experiencia “ha sido fascinante para todos nosotros”.

“El videojuego de Neil es brillante y nunca había tenido la oportunidad de formar parte de algo así”, manifestó, para luego añadir que “Craig estaba nervioso de que lo viéramos o jugáramos mucho, y quisiéramos imitarlo demasiado. Bella y yo lo estudiamos en secreto y se lo ocultamos, pero esto nos ayudó a juntar varias piezas del rompecabezas que pudimos poner en el guión, en los sets y en el reparto”.

Tras los dichos de Pascal, Bella Ramsey detalló que el hecho de estudiar el videojuego “fue importante, porque nos iban dando los capítulos conforme avanzábamos”.

“Grabamos durante un año y me siento orgullosa de lo que hicimos”, agregó la actriz de 19 años.

Pedro Pascal y Bella Ramsey en The Last of Us. Foto: HBO.

Durante la conferencia, Merle Dandridge, quien también interpretó a Marlene en los videojuegos de The Last of Us, afirmó que “fue un gran desafío, debido a que tuve que olvidar lo que sabía del personaje, porque estuve viviendo por ella durante 10 años (...) me sacaron de la forma normal en la que la vivía, así que fue un gran regalo poder explorarla en otro contexto”.

Asimismo, Gabriel Luna enfatizó: “me sumergí completamente en este mundo. Es una experiencia en 360° para la que construyeron sets y texturas que vienen del videojuego. Es emocionante”.

La visión de Pedro Pascal

Frente a la posibilidad de que las diferencias entre el videojuego y la serie generen críticas de parte de los fanáticos más acérrimos de The Last of Us, Pascal fue enfático.

”Entiendo, porque soy un gran consumidor de cine y televisión, pero esto lo lleva a otro nivel, porque es una experiencia inmersiva en donde estás en el mudo del personaje”, declaró en la instancia, “yo no sé si lo logramos, pero Neil y Craig lo saben (...) tienes al creador de este mundo, ambos lo están haciendo con sus mentes y todo el corazón”.

En este sentido, añadió: “estamos en buenas manos”.

Pedro Pascal en la alfombra roja de Venecia. Foto: Reuters.

Pero no toda la conferencia se centró en la serie de The Last of Us, ya que cuando le consultaron al chileno sobre a qué equipo empezó a apoyar en el Mundial de Qatar, luego de que La Roja no consiguiera calificar, este se paró de su asiento en la sala e hizo como que se iba del lugar.

Por supuesto, aquello fue sólo una broma de parte del actor, quien luego volvió para responder que “era Brasil”, provocando risas entre los asistentes.

La serie de The Last of Us se estrenará el próximo 15 de enero de 2023, a través de HBO y la plataforma de streaming HBO Max.