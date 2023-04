El pelo rizado es, sin duda, bastante difícil de controlar y cuidar, en comparación al pelo liso. Hay quienes no tienen tiempo, dinero para todos los productos o, simplemente, prefieren cómo se les ve tener un alisado, por lo que optan por utilizar productos químicos que logran cambiar la estructura del pelo para que se mantenga liso por varios meses.

Pero todo tiene un costo, y es sabido que algunos de estos productos son perjudiciales para la salud. Es por esto que en Estados Unidos, se presentaron más de 100 demandas contra empresas que fabrican alguno de estos alisadores por el riesgo que tienen de causar cáncer y otras enfermedades.

Por qué estas marcas de alisado de pelo fueron demandadas

Las marcas de alisadores que fueron demandadas

Las demandas incluyen a marcas como L’Oréal, Dark & Lovely, ORS Olive Oil y Motions. Las acusan de vender productos que contienen químicos peligrosos que pueden causar cáncer y otros problemas de salud, pero también que las firmas sabían esto, pero decidieron comercializar sus productos de todas maneras.

Y es que las alarmas se encendieron el año pasado, cuando los Institutos Nacionales de Salud, una agencia de investigación biomédica del gobierno estadounidense, publicaron un estudio que estudió a 34.000 participantes mujeres a las que siguieron por más de 10 años. De ellas, 378 fueron diagnosticadas con cáncer de útero.

Además, las personas que usaban alisadores más de cuatro veces en un año aumentaban ligeramente su riesgo de desarrollar esta enfermedad: “(...) El 1,64% de las mujeres que nunca usaron alisadores para el cabello, desarrollarían cáncer de útero a la edad de 70 años. Pero en las usuarias frecuentes, ese riesgo sube al 4,05%”, dijo Alexandra White, la autora principal.

Por qué estas marcas de alisado de pelo fueron demandadas. Foto: Shutterstock

¿Puedo alisarme el pelo sin riesgos?

La gerenta sénior de información de salud del Cancer Research UK, Karis Betts, afirmó que si bien el estudio sugiere un vínculo entre los alisados y el cáncer, no existe una evidencia clara de si realmente aumentan el riesgo ni cuán mayor podría ser.

“Por el momento, no hay suficientes pruebas científicas sólidas que demuestren que estos productos causen cáncer”, declaró.

Además, argumentó que se necesita mucha más investigación, hacer estudios más grandes y de mayor calidad para confirmar la tesis. También recordó que, aunque el riesgo de cáncer pueda aumentar con el alisado, los factores de riesgo de los que más debiesen cuidarse las personas son la edad, el tabaquismo y la obesidad.

Por qué estas marcas de alisado de pelo fueron demandadas. Foto: Shutterstock

“Estamos siendo ignoradas”

Hace dos años, se lanzó la campaña #NoMoreLyes (en español se traduce a #NoMásLejías, pero en su idioma original la pronunciación suena igual a #NoMásMentiras), después de que se publicó otro estudio que encontró evidencia de que los alisados con lejía estaban asociados al cáncer de mama.

El movimiento le pedía a las grandes marcas, como L’Oreal, que dejaran de utilizar ese ingrediente en sus productos pero, a la fecha, afirman que no han recibido ninguna respuesta de la empresa.

“Siento que estamos siendo ignorados deliberadamente”, dijo la activista Ikamara Larasi. “Con una carta abierta, espero que sea algo a lo que se tomen el tiempo de responder”. Este documento fue firmado también por 10 legisladores británicos y añadieron la petición de que la marca invierta más en investigación.

“Creo que la gente tiene actitudes de ‘bueno, entonces no uses [estos productos]’, pero hay tantas razones por las que la gente elige alisarse el cabello que simplemente no es un argumento útil”, declaró Larasi.