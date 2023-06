Qué es Pluto TV y cómo puedo ver Gran Hermano Chile gratis y sin registro

Pluto TV es una plataforma de streaming que entrega contenido gratuito y sin registro para sus usuarios.

Actualmente en su señal se pueden ver más de 100 canales de TV y otros contenidos en la modalidad on-demand.

Para llevar su parrilla programática de manera gratuita, Pluto TV apuesta por poner publicidad en sus programas para monetizar la plataforma. Lo que quiere decir que mientras ves el contenido aparecerán anuncios como en un canal de televisión abierta, aunque son mucho menos en comparación y con el beneficio de que no tendrás que pagar por abonarte.

Pluto TV permite visualizar su contenido desde cualquier dispositivo, ya sea tanto en su sitio web como en móviles y tablets, donde dispone de una aplicación para Android en Google Play y otra para iOS en la App Store.

Televisores inteligentes con sistemas operativos como Tizen y webOS también pueden acceder, una buena noticia para quienes disponen de pantallas inteligentes de Samsung o LG.

Qué es Pluto TV

Qué canales tiene Pluto TV

El catálogo de canales de este streaming va en crecimiento, y con el paso del tiempo se van sumando nuevas opciones.

Pluto TV alcanza para junio de 2023 más de cien canales, pero quizá en los próximos meses veamos un número todavía superior, ya que dispone de los catálogos de grandes productores como Paramount+, Nickelodeon y MTV, entre otros.

Algunos canales, como Misterios sin resolver, transmiten día y noche antiguos capítulos de la popular serie creada en 1987, o como ocurre con el reciente reality show Gran Hermano Chile, que transmite las 24 horas —con breves cortes— lo que ocurre dentro de la casa estudio.

Estos son los canales disponibles en Pluto TV:

Películas: Cine acción, Cine estelar, Estrellas de acción, Adrenalina freezone, Cine comedia, Cine drama, Cine romance, Cine suspenso, Cine crimen, Cine terror, Scifi, Run:time tv y películas, Film stream, Nuestro cine, Cine clásico, Cine familia.

Series: CSI: Miami, NCIS, Series, The Night Shift, Schitt’s Creek, Younger, Dramas coreanos, Vive Canal D drama, España, Series, Series latinas.

Retro: Series retro, Hechizada, MacGyver, Beverly Hills 90210, Los Tres Chiflados, The best of Ed Sullivan show, Retro cartoons.

Novelas: Novelas, Sin tetas no hay paraíso, La Selección 2, Rock story.

Reality: Reality, MTV Drag, MTV Pluto, MTV Classic, MTV Shore, MTV con mi ex, Ridiculousness, MTV Teen Mom, MTV Catfish.

Competencia: Competencias, Iron Chef, MasterChef, Hell’s Kitchen, Minuto para ganar, Boom!, Wipeout.

Curiosidad: Naturaleza, Paisajes, Animales, El encantador de perros, Aventura, Ice Pilots, Velocidad, Motorvision.tv, Pluto Vida real, Cops, Dog el cazarrecompensas, Empeños a lo bestia, Mi obsesión favorita, Misterios médicos, Misterios, Historias de ultratumba, Smithsonian Channel, Historia, Ciencia.

Investigación: Investiga, Cazador de homicidas, Los archivos del FBI, Archivos forenses, The new detectives, Misterios sin resolver.

Noticias: CBS News, Euro News Español, Noticias, CHV Noticias, Tele fórmula.

Fútbol: CHV Deportes.

Deportes: Deportes, ITV Deportes, Fuel TV, Peleas, Lucha libre worldwide.

Comedia: Comedy Central, Daria, La familia del barrio, Humor, Backdoor, Failarmy, The pet collective.

Entretenimiento: The Drew Barrymore Show, Nosey Escándalos, Gran Hermano, Telefé, Gran Hermano Chile en vivo, CHV Contigo, The Voice Chile.

Estilo de vida: Viajes, Hogar, Cocina, Recetas, Tastemade, Fashion stream, Fashiontv.

Anime y gaming: Anime, Animé acción, Naruto, Death Note, Yu-Gi-Oh, BeyBlade, One piece, Toku Sato, E-sports, ESR.

Teen: Nickteen, Nickelodeon iCarly, Nickelodeon Kenan & Kel, Pluto Teen.

Kids: Nick Jr Club, Nickelodeon Blue’s Clues, Baby Shark, Babyfirst, Junior, Barney, Babar, El reino infantil, Nick clásico, Nickelodeon Rugrats, Nickelodeon Pocket Power, Nickelodeon Bob Esponja, Los padrinos mágicos, Nickelodeon TMNT, Kids, Anime kids.

Música: MTV Biggest Pop, MTV Spankin’ New, Conciertos, Karaoke.

Dónde ver Gran Hermano Chile en Pluto TV sin registro

Para ver Gran Hermano Chile, el nuevo reality show de Chilevisión, vía streaming y de manera gratuita, pincha el siguiente enlace.