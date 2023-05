Esto es lo que Succession explica perfectamente sobre los multimillonarios: desde cómo visten hasta su búsqueda de vida eterna

El final de la serie dejó a muchos boquiabiertos. Y es que Succession nos llevó a conocer desde adentro las luchas de poder que existen en una familia de multimillonarios.

La serie de HBO ha sido premiada por la gran actuación de sus personajes, que están basados en líderes empresariales y políticos reconocidos. Pero, en especial, han logrado retratar la realidad de ser parte del 0,01% de la población mundial que tiene poder y dinero que seguirá acumulándose, aún después de la muerte.

¿Cómo viven los ricos? ¿Es igual a cómo los vemos en la serie? Estas son las incógnitas que logra explicar Succession sobre los multimillonarios.

Los multimillonarios no llevan abrigo

Es un detalle que no quedó desapercibido para los más detallistas. Pero la familia Roy no suelen llevar abrigo, y no, no es una simple coincidencia. Esto se debe a que simplemente no les importa cómo estará el clima.

“Los ricos no llevan abrigos cuando salen, porque solo tienen que ir directamente del coche al local”, explicó Mark Mylod, productor ejecutivo de Succession, a Robb Report.

Esto es lo que Succession explica perfectamente sobre los multimillonarios

Su código de vestimenta es el lujo silencioso

Nada de logos de marcas ostentosas ni oro ni brillos. El vestuario de los Roy es simple, elegante, monocromático y sobrio. Sin embargo, no significa que se trate de ropa barata.

El lujo silencioso es una tendencia de prendas sin estampados que los multimillonarios han vuelto a poner en tendencia. Como la emblemática gorra de Kendall, de la marca Loro Piana que vale cerca de 620 dólares (496.592 pesos chilenos aproximadamente) y que también acostumbra a usar James Murdoch, el hijo del multimillonario Ruper Murdoch.

En esta línea, la diseñadora de vestuario de la serie, Michelle Matland, declaró a Harper’s Bazaar que, para vestir a los Roy, se inspiraba en la familia Murdoch.

Kendall

Los multimillonarios harían todo para vivir por siempre

Cómo olvidar cuando Kendall presentó por primera vez Living+, el servicio que ofrecía “programas de longevidad personalizados”. Y es que, como a los superricos de la vida real, le fascina la idea de la vida eterna.

Si puedes comprar cualquier cosa que quieras, si tienes todo a tu alcance, ¿por qué no querrías comprar un poco más de vida? Así pensaron varios líderes, como Peter Thiel, Larry Ellison o Jeff Bezos, que invierten en técnicas antienvejecimiento.

Living+

Las casas de los superricos son realmente magníficas como se ven

Como el departamento de Logan, que compró su hijo Connor a un módico precio de 63 millones de dólares (50.699.250.000 de pesos chilenos aprox.), o el lujoso apartamento donde viven Shiv y Tom, las casas de los multimillonarios son exactamente así.

De hecho, cuando los tres hermanos están en una casa en Los Ángeles discutiendo su plan para lanzar el nuevo medio de comunicación The 100, estaban en el hogar de Austin Russell, un multimillonario real de 28 años y CEO de los autos Luminar Technologies, que le costó un poco más de lo que pagó Connor a la viuda de su padre.

Los multimillonarios de verdad utilizan helicópteros y empleados domésticos para todo

Los helicópteros son indispensables para la élite multimillonaria, en especial para los desplazamientos más cortos. Así se mueven, por ejemplo, Hassanal Bolkiah, el sultán de Brunei, o la familia real británica.

Además, desde algo tan básico como quitarse los abrigos o preparar un café, existen empleados domésticos que les sirven cada paso que dan en su vida cotidiana. Esto se ve en escenas como cuando Kendall pide ayuda para prepararle un café a Frank, cuando va a visitarlo durante la primera temporada.