Qué pasó entre Peso Pluma y Nicki Nicole: cronología de un amor que terminó por una infidelidad

Como si no estuviera haciendo algo malo, Peso Pluma salió de un hotel en Las Vegas de la mano de una mujer de pelo negro. Pero poco sabía el cantante mexicano que alguien con un teléfono lo grabó, pese a los esfuerzos de sus escoltas de taparlo. El video recorrió las redes sociales y llegó a las manos de Nicki Nicole, su entonces pareja que se enteró de esta supuesta infidelidad junto al resto del mundo.

“Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo”, escribió la cantante en sus redes sociales. “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Y es que cuando sucedió, ambos estaban en lugares distintos: Nicki Nicole estaba en Bolivia para dar un concierto, mientras que Peso Pluma disfrutaba de Las Vegas, en vísperas del Super Bowl 2024.

Pero hasta hace pocos días, se veía a la pareja muy feliz en los premios Grammys. Incluso, le dedicó su premio y en distintas entrevistas se escuchó al mexicano hablar maravillas sobre la argentina y el amor que estaban cosechando juntos. Por esto, la noticia cayó como una bomba.

¿Cómo empezó la historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma? ¿Qué fue lo que pasó realmente? Aquí los detalles.

Cómo fue la historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma que terminó en una infidelidad

Cómo empezó la historia de amor entre Nicki Nicole y Peso Pluma

Era octubre de 2022 cuando Peso Pluma lanzó la canción Por las noches y Nicki Nicole quedó fascinada. Tanto así, que compartió el tema en sus historias de Instagram, con un sentido mensaje para el mexicano.

“Simplemente gracias por hacer esta canción. Es increíble cómo describís todo lo que siento en este momento, sos muy talentoso. Seguí rompiendo”.

El “doble P” le contestó de inmediato, con una interesante propuesta: “Gracias a mi amiga Nicki Nicole por postearme, por compartir la canción. Yo digo que hagamos el remix, vamos a darle al remix”.

Dicho y hecho, casi un año después lanzaron un videoclip juntos del remix de Por las noches. Y desde entonces, comenzaron a tener más apariciones juntos.

Nicki fue al concierto de Peso Pluma en México, donde aseguró que pasó “días mágicos” con él y que lo admiraba. Después se los vio juntos paseando por Disney e incluso ella lo invitó a la ciudad donde nació, en Rosario, Argentina.

Cantaron juntos en los Premios Billboard 2023 y en noviembre de ese año, Nicki se presentó en Ciudad de México. Mientras cantaba Por las noches, Peso Pluma apareció en el escenario y le dio un beso frente al público y las cámaras, confirmando así los rumores que ya resonaban cada vez más fuertes.

Ya sin ocultar la relación, aparecieron oficialmente juntos en los Latin Grammy el mismo mes y, consultada por su nuevo amor, Nicki aseguró que “nos queremos tanto en lo personal, y nos admiramos tanto en lo musical. Hay una química como única en el estudio”.

En sus redes sociales, presumían su amor con selfies románticas, besos y mensajes de apoyo y cariño. Se los veía felices, compartiendo distintas etapas en sus carreras musicales.

Incluso, cuando se destapó el caso Peso Pluma en Chile —querían sacar de la parrilla del Festival de Viña al mexicano por hacer apología al mundo del narcotráfico— Nicki Nicole salió a defenderlo.

Pero todo cambió este 13 de febrero de 2024, con el video de Peso Pluma saliendo de un hotel de Las Vegas de la mano de una mujer que no es Nicki Nicole. Después de unas horas de que el video circulara por todas las redes, la cantante argentina borró todas sus fotografías con el artista mexicano.

También publicó un sentido comunicado, donde agradeció el apoyo de sus fanáticos y confirmó la ruptura a raíz de la infidelidad.

Por su parte, hasta la publicación de esta nota, Peso Pluma no ha emitido ninguna declaración y tampoco ha borrado las fotografías que comparte con Nicki Nicole en sus redes sociales.