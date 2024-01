“Heterosexual, hombre cisgénero, fanático de Porsche. Me encanta usar tacones y faldas a diario”.

Así se describe a sí mismo el ingeniero e influencer estadounidense, Mark Bryan (63), quien acumula una base de más de 600.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

En las fotos y videos que sube a la mencionada red social, se puede ver cómo combina dichas prendas con otras como camisas, corbatas y chaquetas formales.

De esta manera, adopta un estilo en el que mezcla elementos que tradicionalmente son considerados como “femeninos” con otros que muchos califican como “masculinos”.

Así, presenta una estética que desafía los estereotipos de género y que ha sido ampliamente alabada por especialistas y aficionados a la moda.

Quién es Mark Bryan, el ingeniero que desafía los estereotipos de género y se luce con faldas y tacones en las redes. Fotos: Mark Bryan.

Mark Bryan, el ingeniero que se luce con faldas y tacones en las redes

En una entrevista con la edición alemana de Vogue, Bryan manifestó que antes de adoptar la estética que hoy lo caracteriza “solo tenía que sacar del armario el siguiente traje marrón o negro, combinado con una camisa blanca y corbata, y los mismos zapatos marrones o negros”.

Aquello era “aburrido” para él, por lo que decidió mostrarse al mundo con otras vestimentas que le parecen más atractivas.

“Soy un poco mayor, pero la forma en que me visto hoy me ha dado nueva energía vital. Ahora siento un poco de emoción todos los días cuando me visto para ir al trabajo, lo cual es maravilloso”, aseguró a la revista.

Bryan relató que su fascinación por los zapatos de tacón alto se potenció cuando estaba en la universidad y salía con una mujer que lo animó a probarlos.

“Me encantó cómo me hicieron sentir”, afirmó el ingeniero.

No obstante, en ese momento no consideró usarlos en su día a día.

Esto último llegó hace unos años, cuando finalmente decidió usar estos zapatos para ir a trabajar. Su actual pareja, con quien vive en Alemania tras mudarse desde Estados Unidos en 2010, lo apoyó.

Hoy vive en una localidad cercana a Stuttgart, la misma en la que empezó a lucir el estilo por el que ahora es reconocido.

“Simplemente es algo que hago por mí y que para mí es importante”, explicó en declaraciones rescatadas por ABC.

“Hace tiempo que llegué a una edad en la que no me importa lo que los demás piensen de mí”.

Antes de empezar a asistir con faldas y tacones a su espacio laboral, consultó al departamento de recursos humanos de su empresa. Le dijeron que no había ningún problema.

“Al principio llevaba zapatos sencillos con tacón bajo. Con el tiempo, los tacones se hicieron cada vez más altos. Los compañeros me miraban y decían: ‘Mira lo que lleva Mark hoy’. Pero luego se acostumbraron y empezaron a bromear sobre por qué no iba a trabajar con vestido o falda. Lo tomé como motivación. Seis meses después lo hice”, contó a Vogue.

Más adelante pensó que sería una buena idea compartir sus looks en una cuenta de Instagram, aunque según él, no lo hizo con pretensión de hacerse viral o ganar fama en la internet.

Ahora es buscado entrevistado por medios y revistas especializadas, mientras que distintas firmas del mundo de la moda han recurrido a él para publicitar campañas.

“He estado involucrado en la ingeniería toda mi vida, ser modelo es un mundo nuevo para mí. Nunca seguí diseñadores ni tendencias, sino que desarrollé mi propio estilo. Pero, por supuesto, también se trata de moda y disfruto de poder usar prendas de diseñadores en las sesiones fotográficas, porque me da nuevas ideas sobre cómo puedo hacer que mi estilo esté más a la moda sin dejar de ser fiel a mí mismo”, sentenció Bryan.