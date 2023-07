Revelan la causa de muerte de Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley.

El 12 de enero de este año, el mundo se enteraba que la única hija de la estrella del rock Elvis Presley, Lisa Marie Presley, fallecía a los 54 años de edad.

Tan solo dos días antes había hecho su aparición en los Globos de Oro a propósito de Elvis, la biopic que abordaba la vida de su padre y por la cual el actor Austin Butler ganó un premio en la instancia.

La descendiente del ícono musical tuvo que ser trasladada ese día de enero a un recinto asistencial de Los Ángeles, en California, luego de haber sufrido un paro cardíaco en su casa. La autopsia inicial dejó dudas sobre la causa de muerte, por lo que el médico forense exigió otros análisis.

¿Cuál fue la causa de muerte de Lisa Marie Lisa Presley?

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles (Estados Unidos) dio a conocer en un informe que Lisa Marie falleció por causas naturales, específicamente producto de una obstrucción del intestino delgado.

Una obstrucción intestinal es la alteración del paso de los alimentos, líquidos y heces por medio del intestino delgado o grueso. Puede ocurrir de manera parcial o completa.

Con respecto a lo sucedido con Lisa Marie, el informe apunta que esa complejidad de salud estuvo motivada por “adherencias” que aparecieron después de una cirugía bariátrica -también conocida como bypass gástrico- a la que se sometió Presley hace unos años.

Según el portal TMZ, que tuvo acceso a la autopsia, también se identificaron restos del opioide oxicodona en dosis terapéuticas en el cuerpo de la cantante. Otros elementos hallados fueron buprenorfina, un opioide utilizado para el tratamiento contra la adicción a otros opioides, y quetiapina.

Lisa Marie falleció a los 54 años de edad en enero de 2023.

Lisa Marie se habría sometido a una cirugía unos meses antes de que se produjera su fallecimiento. Tras esa intervención se le recetaron opioides, lo que explica esos restos en su cuerpo al momento de su muerte.

La heredera de Presley había tenido problemas de “sobremedicación” en el pasado. En ocasiones, no recordaba que ya se había tomado los fármacos y luego repetía las dosis. Adicionalmente, el informe forense indica que Lisa Marie también había tenido conflictos por consumo de alcohol y drogas.

Vida y muerte de Lisa Marie Presley

La llamada “princesa del rock and roll” nació el 1 de febrero de 1968, poco meses después de que se celebrara el matrimonio entre Elvis Presley y Priscilla Presley. Es la única hija que tuvo la pareja.

Se casó en 1988 con el músico Danny Keough, tras lo cual tuvo dos hijos: Riley y Benjamin. Después de separarse de Keough, la también actriz se casó y divorció otras tres veces más con figuras como Michael Jackson, Nicolas Cage y Michael Lockwood.

Lisa Marie decidió probar en la música en los primeros años de los 2000 con el disco Whom it May Concern. Si bien siempre había sido cercana a la música, temía que la compararan con la trayectoria de su padre. Con ese primer álbum tuvo éxito y consiguió ubicarse en el quinto lugar de la lista de Billboard. En los años siguientes se incorporaron otros discos a su carrera, a los que llamó Now What y Storm & Grace.

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley y Riley Keough.

Uno de los momentos más complejos en la vida de la cantante sucedió en 2020, cuando su hijo Benjamin se suicidó a los 27 años de edad. “Está con el corazón destrozado, inconsolable y más que devastada”, dijo un portavoz de Presley a TMZ en ese entonces.

La mañana del 12 de enero de este año, Lisa Marie fue encontrada por una de sus trabajadoras en su casa de Calabasas. Las autoridades informaron que cuando los equipos de emergencia llegaron hasta la casa, la “princesa del rock and roll” no respiraba: había sufrido un paro cardíaco.

Le realizaron maniobras de reanimación y posteriormente la llevaron hasta el hospital. Horas después murió. Dejaba tres hijas: Riley, hoy de 34 años, y Harper y Finley, gemelas de 15 años.

Lisa Marie fue enterrada junto a su padre y su hijo en la propiedad familiar de Graceland, en Memphis, que actualmente opera como un santuario y atracción turística. Llegaron miles de personas a despedirla.

Tras su fallecimiento, una intensa batalla legal comenzó a desarrollarse por la herencia de la artista. Su madre Priscilla, hoy de 77 años, cuestionó la legitimidad y autenticidad del testamento que había dejado Lisa Marie en vida, ya que apuntó que no estaba enterada de una enmienda realizada en 2016 y que el documento debería ser declarado inválido.

En específico, el testamento sacaba a Priscilla como fideicomisaria y la reemplazaba por los hijos mayores de Lisa Marie. Como Benjamin había fallecido, el patrimonio debería ser organizado por Riley.

Pese a los desencuentros, a mediados de mayo consiguieron llegar a un acuerdo. Entre los puntos que destacan está que Riley será la única encargada de gestionar el patrimonio de su madre y deberá pagar un millón de dólares a Priscilla.