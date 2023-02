Rihanna posa por primera vez junto a su hijo en Vogue.

Rihanna es una verdadera caja de sorpresas.

Tras seis años de ausencia en los escenarios, el domingo pasado la artista originaria de Barbados presentó su show en el intermedio del Super Bowl 2023, lo que dejó a millones de espectadores atónitos ante su audacia en el escenario, un setlist icónico y también por hacer aquella gran actuación con un embarazo de pocos meses, lo que nadie se esperaba.

Y ahora, días después de aquella presentación, RiRi volvió a impactar al mundo: la artista aparecerá en la portada la edición británica de la revista Vogue en marzo, junto a su bebé y su pareja A$AP Rocky.

Rihanna y su familia fotografiados en Vogue

En una publicación de Instagram, la intérprete de Diamonds y Vogue revelaron la fotografía que ocupará la portada de la revista.

Con la arena y el mar de fondo, Rihanna aparece con un largo vestido negro que deja una de sus piernas al descubierto, su cabello negro y suelto y un par de tatuajes. Atrás, tomado de la mano de Rihanna, está el cantante A$AP Rocky que lleva al bebé de nueve meses en brazos.

En otra de las capturas, la cantante aparece mirando hacia la cámara junto a su bebé en brazos. También hay una fotografía en la que el hijo de Rihanna está recostado en una tela de seda roja en una clásica pose de bebé: se agarra los pies con sus pequeñas manos.

Se trata de la primera entrevista en profundidad desde que la artista dio a luz a su hijo, lo que ocurrió en mayo de 2022. En conversación con Giles Hattersley, unas cinco semanas antes de que se realizara el Super Bowl, Rihanna relató los detalles de su embarazo y el proceso que vino después.

Sobre el parto propiamente tal, la artista dijo que “fue hermoso” y que se sintió “bendecida”. “Esencialmente, de una persona me convertí en dos. Entras al hospital como pareja y te vas como una familia de tres. Es una locura”, aseguró.

Cuando llevaba a su bebé en el vientre, Rihanna comentó que vestirse “fue pan comido”. Pero cuando llegó desde el hospital tras dar a luz, llegaron las complicaciones sobre qué ropa usar.

“Simplemente tienes que esperar, de lo contrario terminarás comprando tanta ropa que no vas a usar. Bueno, a menos que te quedes embarazada de nuevo”, expresó.

¿Por qué Rihanna aceptó dar su show en el Super Bowl?

En la entrevista, la fundadora de Fenty Beauty admitió que NFL la contactó un par de semanas antes del anuncio del show. Sin embargo, ella no les respondió inmediatamente e incluso sobrepasó la fecha límite para aceptar la propuesta.

Y es que durante varios años Rihanna se negó a participar del evento deportivo, por ejemplo, en 2018 lo hizo en solidaridad del ex mariscal de campo Colin Kaepernick, quien fue eliminado de la NFL tras protestar contra el racismo en Estados Unidos.

“Hay cosas dentro de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a ir y servirles de ninguna manera”, había dicho la cantante en la edición estadounidense de Vogue en 2019.

¿Qué cambió ahora para querer sumarse al evento? “Todavía hay mucho que reparar en mis ojos”, comentó Rihanna en la edición británica de Vogue. “Pero es poderoso para romper esas puertas y tener representación en un nivel tan alto y consistente”, añadió.

Rihanna en su show en el Super Bowl 2023. Foto: Reuters.

En esto también influyó el hecho de que llegó un hijo a su vida. “Criar a un joven negro es una de las responsabilidades más aterradoras de la vida (..) Estás como, ‘¿Qué voy a dejar a mis hijos? ¿Este es el mundo en el que vivirán?’”.

Siguiendo esa misma línea, la cantante dijo que la maternidad le entregó la valentía necesaria para subirse a ese escenario de importancia internacional.

Los días anteriores a que llegara el show en el Super Bowl, no creía que finalmente había aceptado la propuesta. “Pero estás loca por un desafío como ese porque sabes lo que acaba de hacer tu cuerpo. Sientes esta sensación de ‘nada es imposible’”, señaló.

La vida de padres primerizos

Sobre la presencia de A$AP Rocky como padre y pareja, Rihanna contó a Vogue que se siente muy agradecida: “Somos los mejores amigos con un bebé”.

“Tenemos que estar en la misma página, pero siempre hemos tenido eso en nuestra relación. Todo cambia cuando tienes un bebé, pero no diría que ha hecho nada más que acercarnos”, fueron las palabras de RiRi.

A su vista, hijo y padre tienen un vínculo único. “Soy literalmente la chica que intenta entrar al club de chicos, esperando mi turno. Está obsesionado con su padre. Y yo estoy como: ‘¿No te di a luz? ¿Qué está pasando?’”, dijo la cantante mientras se reía.

Consultada sobre si sabía que tendría un varón antes del parto, ella asintió: A$AP Rocky quería enterarse, puesto que deseaba un niño.

La presión por un nuevo disco

Probablemente, una de las mayores incógnitas sobre Rihanna es cuándo sacará un nuevo estreno musical. Para ella no es llegar y hacerlo, especialmente tras salir de un disco como ANTI (2016): “En retrospectiva, realmente es mi álbum más brillante. Digo eso porque, en el momento, no me di cuenta. Pero siempre se sintió como el álbum más cohesivo que he hecho”.

Rihanna dice que, por lejos, el mejor disco que ha realizado en su carrera es ANTI (2016).

Debido a lo anterior, Rihanna siente presión aunque no lo quiera: existe el pensamiento que si no es mejor que aquel álbum, entonces no es suficiente. Y lo anterior, dice, es sumamente tóxico.

“Así que me di cuenta de que si sigo esperando hasta que esto se sienta bien, perfecto. Tal vez siga tomando una eternidad y tal vez nunca salga y no, no estoy dispuesta a eso. Entonces quiero jugar. Y por jugar, quiero decir que tengo mis ideas en la cabeza, pero todavía no puedo decirlas en voz alta”, argumentó la artista.

“Quiero que sea este año”, confesó la música de Barbados. Aún no sabía que estaba embarazada de nuevo.

“Honestamente, sería ridículo si no fuera este año. Pero solo quiero divertirme. Solo quiero hacer música y videos”, reiteró.