Shakira fue vista llorando en pleno Times Square tras el show de Jimmy Fallon

Shakira fue vista llorando en una tienda de Nueva York, mientras hablaba con una mujer que no ha sido identificada y que podría ser una fanática. Y aunque se desconoce de qué estaban hablando, la cantante colombiana lucía bastante consternada.

Llevaba puesto un gorro negro, el pelo recogido y una camisa negra de manga larga para, probablemente, intentar pasar desapercibida en la ciudad donde decidió pasar un tiempo junto a sus hijos, después de su aparición en el The Tonight Show with Jimmy Fallon, donde cantó con Bizarrap el éxito dedicado a su ex esposo, Gerard Piqué.

Shakira fue vista llorando en Times Square, Nueva York

El llanto de Shakira

Según Grosby Group, Shakira estaba en Times Square con sus hijos, visitando distintos lugares y haciendo turismo, y pasó a la icónica tienda de chocolates M&M.

Fue ahí donde, después de un encuentro con una mujer, que algunos usuarios de Twitter afirman que podría ser su asistente, la colombiana se echó a llorar y llamó la atención de muchas personas que estaban ahí y que no dudaron en empezar a sacarle fotografías, por lo que ella intentó protegerse la cara con su sombrero.

Y aunque no se sabe a ciencia cierta sobre qué hablaban, la artista ha sido muy abierta sobre cuánto le afectó este último año, emociones que dejó escritas en Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Así también lo dijo en la entrevista con Fallon, donde admitió que “he tenido un año muy difícil después de mi separación (...) Tengo una hermandad de mujeres que han pasado por las mismas cosas que yo he pasado, que piensan como yo pienso, que sienten como yo siento, que tuvieron que aguantar tanta mierda como yo tuve que hacerlo”.

Pero también contó que la deuda de hacienda la tenía intranquila, además del preocupante estado de salud de su papá, William Mebarak, con quien tiene una relación muy cercana y que muchos doctores han afirmado que tiene poco tiempo de vida.