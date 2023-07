Sinead O’Connor y la polémica carta que le escribió a Miley Cyrus

El mundo entero quedó conmocionado el pasado 26 de julio, luego de que se revelara que Sinead O’Connor había fallecido a sus 56 años.

Desde hace años que la aclamada artista irlandesa venía experimentando episodios difíciles de afrontar, entre ellos, problemas de salud mental, intentos de suicidio y la pérdida de Shane, su hijo de 17 años, quien se suicidó en 2022.

La partida de la cantante ha generado que durante los últimos días sus fanáticos y colegas hayan comenzado a rescatar el legado artístico que dejó la intérprete de Drink Before the War.

Al mismo tiempo, han vuelto a reflotar algunos de los hitos inolvidables que marcaron su trayectoria. Quizás uno de sus momentos más controversiales ocurrió en octubre de 1992, cuando asistió a Saturday Night Live y rompió una fotografía del papa Juan Pablo II frente a la cámara.

Pero otro episodio memorable sucedió casi dos décadas después, cuando Sinead tuvo un inesperado cruce con Miley Cyrus.

La despedida de Sinead O'Connor en Dublin, Irlanda. Foto: Brian Lawless/AP.

El hecho partió en 2013, en un momento en que la artista estadounidense intentaba romper de una vez por todas su faceta de ícono infantil de Disney. Fue en ese contexto que se estrenó el polémico video de Wrecking Ball, donde Cyrus aparece completamente desnuda mientras está sobre una bola de demolición.

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone ese mismo año, Cyrus revelaba que se había inspirado en el video del éxito más popular de la irlandesa, Nothing Compares 2 U, para realizar el video de Wrecking Ball. La referencia estaba en la escena en que la cantante aparece en primer plano, mientras una lágrimas cae en su rostro.

Luego de esa declaración, O’Connor no quiso mantenerse en silencio y decidió escribirle una carta abierta a Cyrus. En un tono maternal más que de molestia, la misiva muestra varias recomendaciones sobre cómo hay que sobrevivir en la industria siendo mujer y reitera varias veces que no debe permitir que otras personas del negocio musical la explotaran sexualmente.

Qué dice la carta de Sinead O’Connor a Miley Cyrus

Al inicio de su mensaje, que publicó en su sitio web, O’Connor se refirió a la ex Hannah Montana como “querida Miley”. Luego le dijo que no estaba entre sus planes escribir la carta, hasta que algunos medios comenzaron a llamarla con insistencia para que reaccionara ante las declaraciones brindadas a Rolling Stone sobre las supuestas referencias que Wrecking Ball tenía de Nothing Compares 2 U.

“Esto es lo que tengo que decir… Y lo digo con espíritu materno y con amor”, resaltó la irlandesa. Después fue mucho más directa y le planteó a Cyrus que le preocupaba mucho que quienes la rodeaban le hayan “hecho creer, o te hayan alentado a creer, que de alguna manera es ‘genial’ estar desnuda y lamiendo mazos” en los videoclips.

“De ser el caso, vas a oscurecer tu talento al permitir que te proxeneticen, ya sea por culpa del negocio de la música o de ti misma prostituyéndote”, reza la carta de la activista.

En todo momento, O’Connor enfatizó en su comunicado que sexualizarse traía más perjuicios que beneficios: “A la larga, nada más que daño vendrá por permitir que te exploten, y no es de ninguna manera un empoderamiento de ti misma o de cualquier otra mujer, para que envíes el mensaje de que debes ser valorada -incluso por ti- más por tu atractivo sexual que por tu obvio talento”.

En 2013, Miley Cyrus aseguró que se había inspirado en el video de Nothing Compares 2 U, de Sinead O'Connor, para el video de Wrecking Ball.

La artista le aclaró a Cyrus que estaba muy feliz de saber que era su modelo a seguir, por lo mismo, deseaba que prestara la mayor atención a sus palabras.

“Al negocio de la música no le importas una m*erda, nadie le importa. Te prostituirán por todo lo que vales, y hábilmente te harán pensar que es lo que tú querías. Cuando termines en rehabilitación como resultado de haber sido prostituida, ellos estarán tomando el sol en sus yates que compraron vendiendo tu cuerpo y te encontrarás muy sola”, apuntó.

A continuación, fue un poco más lejos y le sugirió a Cyrus que no se preocupaba ni se cuidaba por sí misma, por lo que eso tenía que cambiar. Según la irlandesa, la ex estrella Disney tenía que protegerse y su entorno también debía que preocuparse de hacerlo.

“Este es un mundo peligroso. No animamos a nuestras hijas a caminar desnudas porque las convierte en presas de animales y menos que animales, una mayoría angustiante de los cuales trabajan en la industria de la música y sus medios asociados”.

La misiva destaca en otras ocasiones que Miley no debe ilusionarse y que todos la quieren porque estaban ganando dinero gracias a su juventud y belleza. Su talento era suficiente para no permitir que el negocio musical la prostituyera, dijo Sinead, y que tampoco tenía que dejar que se burlaran de ella.

En otro punto, la artista comentó la necesidad de eliminar la antigua imagen de Hannah Montana: “Quienquiera que te diga que desnudarte es la forma de hacerlo no respeta en absoluto tu talento, ni a ti como jovencita. Tus registros son lo suficientemente buenos como para que no necesites deshacerte de Hannah Montana”.

Ya al final de su mensaje, O’Connor aseguró que, pese a que pueda no gustarles, las mujeres en la industria son “modelos a seguir”.

“Como tales, debemos tener mucho cuidado con los mensajes que enviamos a otras mujeres. El mensaje que sigues enviando es que de alguna manera es genial ser prostituida no es tan genial Miley… Es peligroso. Las mujeres deben ser valoradas por mucho más que su sexualidad. No somos meros objetos de deseo”, concluyó.

Miley Cyrus.

Poco después que se publicara la carta, la intérprete de Flowers mostró su reacción: no le pareció nada bien lo que planteó Sinead, quien para ese momento era 26 años mayor. En su cuenta de Twitter, Miley retuitió algunos mensajes en que Sinead comentaba que necesitaba psiquiatra por su salud mental. Incluso la comparó con Amanda Bynes, una de las figuras de Nickelodeon que también había sufrido un colapso psiquiátrico.

“Sinead. No tengo tiempo para escribirte una carta abierta porque estoy presentando y actuando en SNL esta semana. Si quieres reunirte conmigo y hablar, házmelo saber en tu próxima carta”, le dijo Miley días más tarde.

El enfrentamiento no quedó ahí, porque Sinead entregó sus propios descargos, esta vez por sus redes sociales.

“Lo que hiciste ayer fue pensado para dañarme a mí y mi carrera, causando un enorme estrés y acoso, además del potencial de dañar mi trayectoria”, publicó la cantante. La molestia fue tal que le dijo a Miley que, si no pedía perdón, daría inicio a acciones legales.

Las disculpas llegaron a fines de ese año, luego de que Miley reconociera en Today Show que Sinead era “una artista increíble y una impresionante compositora”. Con esas palabras se dio por finalizado el episodio.