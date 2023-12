La frustración de no poder conciliar el sueño por varias noches seguidas puede llevar a que las personas opten por soluciones más extremas, como el consumo de medicamentos, para encontrar al menos un poco de tranquilidad por las noches y poder descansar.

Y es que el insomnio, y otros trastornos del sueño, son cada vez más comunes en los adultos: de hecho, casi un tercio de ellos afirma tener problemas para dormirse o permanecer dormidos.

Pero, ¿son las pastillas para dormir la solución? ¿Qué riesgos conlleva tomarlas?

Todo lo que tienes que saber antes de tomar pastillas para dormir

Los riesgos de tomar pastillas para dormir

En conversación con The New York Times, el especialista en sueño del Hospital Johns Hopkins, David Neubauer, aseguró que “estamos en la edad de oro” de los fármacos contra el insomnio.

Existe una larga lista de opciones en las farmacias —con receta o de venta libre— no obstante, los médicos suelen recetarlos solo en casos específicos y según el problema de sueño que tenga la persona. Esto, porque tomar cualquier somnífero conlleva riesgos para la salud.

“El uso ideal para estos medicamentos es solo si es necesario. Yo diría que unas dos o tres veces a la semana y por un corto periodo limitado”, agregó el experto en sueño de la Universidad de Nueva York, Alcibiades Rodríguez.

Por ejemplo, si estás viviendo un episodio de insomnio por un acontecimiento específico, los somníferos pueden ser útiles, o pueden ser el último recurso si es que todavía tienes problemas para dormir aún cambiando tu estilo de vida y siguiendo las recomendaciones del médico tratante.

Entre los riesgos de tomar pastillas, están:

Somnolencia y caídas durante el día.

Problemas para conducir.

Problemas de memoria y confusión a largo plazo.

Estreñimiento.

Adicción.

Demencia, según algunos estudios (el vínculo todavía no es definitivo).

Además, los efectos secundarios de los somníferos son:

Mareos.

Dolores de cabeza.

Problemas gastrointestinales.

Es importante recalcar que no se deben mezclar con fármacos que tengan interacción, y mucho menos alcohol, antidepresivos y opiáceos, pues pueden aumentar la depresión del sistema nervioso y ralentizar la respiración, lo cual podría ser peligroso.

¿Es mejor tomar melatonina?

Muchas personas optan por una opción más “natural”: la hormona melatonina, que se vende sin receta en farmacias y otros locales de suplementos.

No obstante, los expertos advierten que todavía no ha sido sometida a “pruebas rigurosas de eficacia”, por lo que es posible que las pastillas que se vendan no contengan la cantidad indicada en sus etiquetas.

Lo mejor siempre será no automedicarse, sino ir con un profesional del sueño, quien podrá indicar pastillas, si es que las necesitas, u otras alternativas para ayudarte a regular tu ciclo del sueño y poder dormir con tranquilidad.