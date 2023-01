Aunque ya no es una práctica tan común, todavía existen personas que prefieren pagar por la comida de su acompañante cuando van a una cita. Con este pensamiento, Vivian Tu (@yourrichbff), influencer y especialista en finanzas personales de 28 años, decidió ahorrarse el dinero que tenía destinado a su alimentación y comenzó a ir a citas seis días a la semana.

“Pude ahorrar entre 50 y 100 dólares semanales”, dijo la joven en su video de TikTok que rápidamente se volvió viral y que desató un debate entre los usuarios de la red social. Aunque algunos la defienden por ser una mujer empoderada e inteligente, otros cuestionaron el fondo ético de su actuar.

Sin embargo, en entrevista con Elite Daily, Vivian Tu contó que, cuando se mudó a Nueva York por primera vez, como cualquier persona entre sus 20 y 22 años, comenzó a salir a citas y conocer gente. Fue en ese momento que se dio cuenta que, en una ciudad tan cara como es la Gran Manzana, el dinero que destinaba a comida se redujo notoriamente al salir a más citas.

Una joven confesó que tenía seis citas a la semana para no gastar en comida

El video era una “broma”

La influencer, que se dedica a dar consejos de finanzas personales en sus redes sociales y tuvo un paso por Wall Street, confesó que el video que se viralizó fue una broma que se le ocurrió cuando pensó: “Si salgo dos veces por semana en citas, ¿no debería haber aumentado mi presupuesto?”. Fue así que publicó su video con frases como: “Cuando dicen que las mujeres son malas con el dinero, pero solías tener seis citas a la semana para evitar pagar la compra”.

Y es que la mujer, aunque ganaba US $95.000 (cerca de CL $76 millones de pesos chilenos) al año, todavía era un presupuesto acotado para vivir en Manhattan y comprar en los supermercados de su barrio.

“Para aclarar de una vez por todas, no comencé a tener citas solo por comida”, dijo, confesando que creía que, de hecho, esta práctica no era una gran idea. No obstante, reveló que estaba ahorrando un monto considerable porque sus acompañantes rara vez la dejaban pagar.

También contó que hay formas más estratégicas de ahorrar dinero, pero que fue divertido tener citas y ahorrar dinero, aunque podría no funcionar para todos.