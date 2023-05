El 19 de mayo, la argentina Emilia Mernes se presentó en el Movistar Arena. Y como es costumbre en los conciertos, siempre hay un artista que hace de “telonero”, dando un pequeño show antes del espectáculo principal. La cantante escogió a Vesta Lugg para entretener a su público mientras la esperaban, sin embargo, la convocatoria no fue como ella esperaba.

Y es que los asientos estaban, en su mayoría, vacíos. O al menos así se vio en un TikTok que se viralizó, donde un asistente se hizo la burla de la poca convocatoria para escuchar a la cantante chilena.

Sin embargo, la propia Vesta Lugg compartió ese video en su propia cuenta, donde rompió en llanto.

Vesta Lugg: el descargo entre lágrimas, tras un show casi vacío en Movistar Arena

¿Qué dijo Vesta Lugg sobre las burlas de su poca convocatoria?

“Va a empezar el telonero y está lleno. Nunca había habido tanta gente aquí en el Movistar”, se escucha en un tono de ironía el hombre que se burló, mientras Vesta Lugg se presentaba en el escenario del recinto, donde se estima que pueden entrar hasta 12 mil personas sentadas y 17 mil de pie.

En respuesta, la cantante chilena se grabó a sí misma, con su staff presente, y contó que su presentación se trató de uno de los primeros shows que hizo y del que se sentía muy orgullosa, aunque reconoció que había “muy poquita gente, pero la gente que estaba, estaba gritando caleta”.

“Es difícil ser cantante y es difícil partir en algo que desconoces, hacer las cosas de cero y cambiar el rumbo a los 28 años”, dijo, entre lágrimas.

También agradeció a los asistentes, aunque hayan sido pocos, y se dirigió a la persona que grabó el video: “A las personas que cantaron mis canciones en el show de Movistar, gracias por bancarme, y celebren la valentía en vez de tirarla para abajo. La persona que hizo ese video me imagino que no tenía la intención de hacerme llorar, pero burlarse de la valentía ajena, no lo recomiendo”.