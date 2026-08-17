Conducción temeraria: ¿Cuándo el exceso de velocidad pasa a ser un delito en vez de una infracción de tránsito?

En Chile, el término se refiere a comportamientos al volante que ponen en riesgo la vida o integridad física de otras personas.

La Ley de Tránsito contempla sanciones para diferentes conductas de este tipo, como carreras no autorizadas, exceso de velocidad, competencias de destreza, deslizamientos, derrapes y maniobras.

Sin embargo, no todos los excesos de velocidad tienen las mismas consecuencias.

La ley establece que quien conduzca un vehículo motorizado y sobrepase en 60 km/h el límite máximo de velocidad permitido puede ser sancionado penalmente, es decir, se considera delito.

En el video más detalles.