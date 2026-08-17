SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Conducción temeraria: ¿Cuándo el exceso de velocidad pasa a ser un delito en vez de una infracción de tránsito?

    Ivette Vergara, Naya Fácil y otros 41 conductores investigados han puesto el foco en la velocidad temeraria. 

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    En Chile, el término se refiere a comportamientos al volante que ponen en riesgo la vida o integridad física de otras personas.

    La Ley de Tránsito contempla sanciones para diferentes conductas de este tipo, como carreras no autorizadas, exceso de velocidad, competencias de destreza, deslizamientos, derrapes y maniobras.

    Sin embargo, no todos los excesos de velocidad tienen las mismas consecuencias.

    La ley establece que quien conduzca un vehículo motorizado y sobrepase en 60 km/h el límite máximo de velocidad permitido puede ser sancionado penalmente, es decir, se considera delito.

    En el video más detalles.

    Más sobre:LT ExplicaNacionalConducción temerariaLey de tránsitoExceso de velocidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Filosofía e IA

    Vocerías ministeriales: coordinación y certezas

    Que lo urgente no tape lo importante

    Otra vez la Constitución

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    ¿Qué hacer con Codelco?

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Show de drones gratis en Santiago este lunes: ¿A qué hora y dónde verlo?

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    Cuáles son los montos del Aguinaldo de Fiestas Patrias para los trabajadores del sector público

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    ¿Cuándo se entrega el Aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados? Estos son los montos de 2026

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción
    Chile

    Kast ingresa reforma de seguridad: mantiene inhabilidades en derechos para condenados y nuevo estado de excepción

    Plan Cancerbero llega a la Contraloría: Leiva pide a Dorothy Pérez dictaminar si es legal grabar en cárceles y el traslado de reos

    Proyecto de barreras dinámicas del MOP, Las Condes y CDUC busca frenar los aluviones en San Carlos de Apoquindo

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark
    Negocios

    Caso Sartor: tribunal decide este martes petición de prisión preventiva para los hermanos Larraín Mery y Michael Clark

    Gobierno presenta comisión de expertos para reformular el empleo público: tendrá 120 días para entregar propuestas

    Tráfico aéreo de pasajeros en el aeropuerto de Santiago completa un año de caídas

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años
    Tendencias

    Así fueron las últimas horas de Hayden Panettiere, actriz que falleció a los 36 años

    Cómo el entrenamiento de fuerza podría prolongar la longevidad, según un nuevo estudio

    Cómo el ejercicio contribuye a la salud cerebral a medida que se envejece, según una investigación

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña
    El Deportivo

    Lucas Cepeda inicia la temporada desde la banca en valioso empate de Elche ante el Deportivo La Coruña

    Alejandro Tabilo sucumbe ante el español Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Revisa la estrepitosa caída de Alejandro Tabilo ante Rafael Jódar en el Masters 1000 de Cincinnati

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba
    Tecnología

    Review del JBL Cinema SB180: el upgrade de audio que no sabías que tu televisor necesitaba

    Nothing llega a Chile: cómo son los celulares transparentes que buscan reducir la adicción a las pantallas

    Revelan a los mejores futbolistas de EA Sports FC 27

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM
    Cultura y entretención

    Los Jaivas lanzarán cancionero y firmarán artículos en encuentro gratuito en el GAM

    Actor Camilo Arancibia es premiado en Locarno por su rol en Il Cileno

    El tormento de Hayden Panettiere, la fallecida actriz de Heroes y Sueños Sobre Hielo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro
    Mundo

    Keiko Fujimori declara la “emergencia” por inundaciones en Perú en medio de polémicos dichos de ministro

    Cómo la situación en Cisjordania puede condicionar el plan de paz en Gaza

    Meta enfrenta en California la batalla más importante hasta la fecha sobre los daños que las redes sociales causan a los niños

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella
    Paula

    Una sentencia que no repara una ausencia: el duelo por Isabella

    Ariana Grande, la extrema delgadez y el “no se habla de cuerpos ajenos”

    El peso de la carga mental también puede afectar al corazón