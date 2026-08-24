Money Talks: es el momento para invertir en renta variable local
Para Ramón Suárez, socio de Noosa Capital, se ha configurado un escenario ideal para invertir en acciones locales, debido a que el mercado local no incorpora aún los cambios como los que establece la megareforma. Para el especialista, la combinación de mayor certeza jurídica, menor fricción tributaria, y una agenda pro mercado, constituyen un cambio de paradigma real para Chile, lo que va a impactar positivamente en la bolsa chilena.
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