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    Presidente Kast hace autocrítica por falta de coordinación entre Quiroz y Alvarado: “Es responsabilidad mía”

    En entrevista con Radio Duna, el mandatario fue consultado por los intercambios públicos entre sus ministros y, particularmente, por el hecho de que Alvarado no estuviera informado de la decisión impulsada desde Hacienda.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El mea culpa surge luego de que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconociera que desconocía el requerimiento ingresado por el propio Gobierno ante el Tribunal Constitucional para impugnar una norma que establece la reposición de servicios básicos en zonas de catástrofe, situación que generó una serie de réplicas y críticas sobre la coordinación entre los ministros de Estado.

    Al respecto, el jefe de Estado aseguró que “eso es responsabilidad mía. Porque uno va avanzando tan rápidamente, uno tiene comité político. Claro, uno de repente se le puede quedar algo afuera. Pero es responsabilidad mía. Si yo firmo al final, yo dirijo. Hemos tenido tal actividad, tal cantidad de cosas, día por día”.

    Más sobre:ActualidadNacionalPolíticaTCQuirozAlvarado

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