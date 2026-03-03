SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Tensa reunión por cable chino: Boric acusa a Kast de cancelar reuniones bilaterales

    La reunión convocada en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast terminó abruptamente alrededor de los 22 minutos de haber comenzado, debido a tensiones entre ambos por el proyecto del cable chino . El mandatario entregó declaraciones a la prensa, señalando que: "el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCable ChinoLa Moneda

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    Petróleo, gas y dólares: ¿Cómo afecta a los chilenos la crisis en Medio Oriente?

    Explicación: así es como un cable submarino puede afectar la seguridad de los países

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Seis nuevos patios eléctricos para el transporte en Santiago

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    Servicios

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para pagar el permiso de circulación 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Arcángel a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel
    Chile

    Irán alerta a los países europeos de que habrá “consecuencias” si se suman a la ofensiva de Estados Unidos e Israel

    Rating del lunes 2 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Presidenta del FA por quiebre entre gobierno entrante y saliente: “El que rompe la relación es José Antonio Kast”

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación
    Negocios

    FMI monitorea el conflicto en Medio Oriente y el Banco Central Europeo alerta por presiones en la inflación

    El dólar se dispara, toca los $900 y borra su caída acumulada en lo que va de 2026

    Acciones mundiales se hunden por Medio Oriente y el Ipsa pierde los 10.000 puntos y todo lo ganado en el año

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello
    Tendencias

    Qué dijo el médico de Donald Trump por la extraña mancha roja del presidente en su cuello

    En cuánto tiempo el cuerpo logra estar en forma después de volver a hacer ejercicio, según la ciencia

    La planta medicinal que puede ayudar a combatir el Alzheimer, según un estudio

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells
    El Deportivo

    Tomás Barrios vence al hijo de Lindsay Davenport y queda a un paso del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells

    Esteban Paredes exige quitarle la jineta de capitán a Fernando de Paul en Colo Colo

    Cristiano Ronaldo escapa de Arabia Saudita junto a su familia

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra
    Tecnología

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    “Esculpido por el viento”: los detalles del Xiaomi Vision Gran Turismo presentado en MWC 2026

    Cómo es el Leica Leitzphone powered by Xiaomi, el smartphone que promete conquistar a los amantes de la fotografía

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza
    Cultura y entretención

    De la guitarra de palo al Parque O’Higgins: las canciones que definen el paso de Gepe y Manuel García por Lollapalooza

    Big Time Rush en Chile: la nostalgia como show

    Los Actor Awards revuelven la temporada de premios: Pecadores y Michael B. Jordan pisan fuerte

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”
    Mundo

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    Aumentan a cerca de 800 los muertos en Irán por la ofensiva a gran escala de Estados Unidos e Israel

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?
    Paula

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por “verse bien”

    Altas temperaturas y salud mental: por qué nos afectan más a nosotras