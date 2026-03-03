Tensa reunión por cable chino: Boric acusa a Kast de cancelar reuniones bilaterales
La reunión convocada en La Moneda entre el Presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast terminó abruptamente alrededor de los 22 minutos de haber comenzado, debido a tensiones entre ambos por el proyecto del cable chino . El mandatario entregó declaraciones a la prensa, señalando que: "el presidente electo ha llegado a esta reunión exigiéndome que me retracte de los dichos de que yo le había informado respecto de esta situación, antes, y como eso es falso, y no lo voy a hacer, decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”.
