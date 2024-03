El difícil momento para el príncipe Guillermo tras la enfermedad de su esposa Kate Middleton

Luego de que se diera a conocer, el viernes, que Kate Middleton se encuentra en tratamiento de quimioterapia, la atención se centró en su esposo, el príncipe Guillermo, quien vive un difícil momento al asumir mayores deberes reales tras el cáncer de su padre, el rey Carlos III.

Existen reportes de que el príncipe William está “extremadamente orgulloso” de su esposa Kate por el “coraje y la fuerza” que ha demostrado en los últimos meses, según fuentes reales consultadas por el diario The Telegraph.

El príncipe y la princesa de Gales dijeron que se sintieron “enormemente conmovidos” tras la revelación de Kate de que estaba recibiendo quimioterapia después de que le diagnosticaran cáncer. En un emotivo video publicado el viernes, Kate confirmó que comenzó un tratamiento de quimioterapia preventiva, que comenzó en febrero.

El Palacio de Kensington indicó que Kate seguía teniendo una mentalidad positiva para su recuperación y que estaba de buen humor. La princesa dijo que había asegurado a sus hijos que se encuentra “bien y cada día más fuerte”.

El príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis de Gran Bretaña, acompañados por sus padres, el príncipe Guillermo y Kate llegan para una tarde de adaptación a la Escuela Lambrook, el 7 de septiembre de 2022. Foto: Reuters

“William está extremadamente orgulloso de su esposa por el coraje y la fuerza que ha demostrado no sólo esta semana, sino desde su cirugía en enero. Siempre ha hecho todo lo posible para proteger a su familia y ahora más que nunca se concentra en garantizar que su esposa tenga la privacidad que necesita para recuperarse por completo y que sus hijos estén protegidos del comprensible interés en las noticias que se han compartido”, manifestó una fuente al periódico.

La prensa británica señaló que el príncipe vive uno de los momentos más complicados de su vida. A lo largo de sus 41 años, el príncipe Guillermo ha soportado y sobrevivido a muchos desafíos desgarradores, desde presenciar la amarga ruptura del matrimonio de sus padres hasta perder a su madre cuando sólo tenía 15 años. En años más recientes, Guillermo ha lidiado con la pérdida de sus queridos abuelos, la difunta reina Isabel y el príncipe Felipe, y una ruptura en su alguna vez cercana relación con su hermano menor, el príncipe Harry.

“Pero ahora, se enfrenta a su mayor desafío hasta el momento, tanto en términos de su vida privada como de la monarquía, después de que a su padre y a su esposa Kate les diagnosticaran cáncer con pocas semanas de diferencia”, indicó The Mirror.

Si bien el público acaba de enterarse del diagnóstico de la princesa de Gales, Guillermo, por supuesto, ha tenido algo de tiempo para aceptarlo en privado, mientras da lo mejor de sí con valentía en público, dijo el tabloide. Después de la operación de Kate, inicialmente se tomó tres semanas de sus deberes reales para concentrarse en cuidar a su familia, y una fuente le indicó al Sunday Times: “Estas son personas con tres niños pequeños que están pasando por el momento más difícil que han tenido que atravesar como una familia... Están tratando de mantener las cosas lo más normales posible para los niños, pero no es fácil”.

El príncipe Guillermo toca la corona de San Eduardo en la cabeza del rey Carlos III durante su ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, Londres, el sábado 6 de mayo de 2023. Foto: Archivo

Pero cuando Carlos anunció su propio diagnóstico de cáncer el 6 de febrero y se retiró de sus “deberes de cara al público” para someterse a tratamiento, Guillermo rápidamente tuvo que dar un paso al frente y liderar a la familia real en el Servicio anual del Día de la Commonwealth, junto a su madrastra, la reina Camilla. La experta real Jennie Bond afirmó al tabloide que la pareja se ha apoyado mutuamente mientras sus cónyuges atraviesan dificultades de salud.

Por otro lado, la periodista Rebecca English del diario británico The Sun, dijo que durante las semanas de especulaciones sobre la situación de Kate, el príncipe estaba “enojado”. “Está frustrado y profundamente decepcionado por lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Nos hizo una pregunta a todos los presentes: ‘¿Cuándo terminará esto?”.

English, experta en la monarquía británica, tiene la percepción de que el príncipe de Gales siente que la historia que sufrió su madre, Diana de Gales, se repite. Le da pavor que la princesa Kate sufra el acoso mediático que padeció Lady Di. “Su objetivo siempre ha sido proteger a su familia del tipo de intrusión que sufrió su madre. Está preocupado porque se ha dado cuenta de que las redes sociales no están sujetas a la misma regulación que los medios de comunicación”, indicó.

Reacción de la familia

Por otro lado, durante este fin de semana se conoció cómo ha reaccionado el resto de la familia real. Por ejemplo, los príncipes de Gales no le contaron a Harry y Meghan Markle sobre el cáncer de Kate porque “no se puede confiar en ellos”, afirmó el experto real, Richard Fitzwilliams a The Sun.

Una fuente le dijo al New York Post que Harry y Meghan se enteraron de Kate cuando lo hizo el resto del mundo. La fuente confidenció: " No tenían idea y sólo se enteraron de la noticia casi al mismo tiempo que el resto del mundo se enteró”.

De izquierda a derecha, el príncipe Guillermo, Kate, la princesa de Gales, el príncipe Harry y Meghan, la duquesa de Sussex de Gran Bretaña saludan al público en el Castillo de Windsor, tras la muerte de la reina Isabel II el jueves, en Windsor, Inglaterra, el 1 de septiembre de 2019. Foto: Archivo

Tras el anuncio de Kate, el duque y la duquesa de Sussex emitieron un breve comunicado.

La pareja dijo: “Deseamos salud y curación para Kate y su familia y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz“.

“Hay una profunda brecha entre los hermanos, eso lo sabemos. También sabemos que aparentemente no han hablado en muchos meses, y la razón, por supuesto, es que durante unos cuatro años han causado innumerables problemas a la familia real y por eso no se puede confiar en ellos. William no ha confiado en Harry y Megan y lo digo con razón. Lo conocemos con Oprah, el programa de Harry y Megan para Netflix, Spare y luego con las entrevistas en torno a su libro”, dijo Fitzwilliams.

Sin embargo, el editor real del canal ITV, Chris Ship, reveló que Harry, junto con Meghan, “se ha acercado a su hermano” después de enterarse del diagnóstico de Kate en medio de la actual ruptura real. Y, según la experta real e historiadora Tessa Dunlop, esto podría abrir la puerta a la curación.

Ella le dijo al Mirror: “Esta es la hora de la princesa de Gales, su dolor, su salud. Pero los mensajes de muchos miembros de la familia de Kate y Guillermo son un recordatorio del largo alcance del cáncer”.

Por el lado de la familia Middleton, no dudaron en entregar su mensaje por las redes sociales.”Oh! A lo largo de los años, hemos escalado muchas montañas juntos. Como familia, escalaremos esto contigo también”, escribió James Middleton horas después de que su hermana, la princesa de Gales, hiciera el anuncio sobre su diagnóstico.

Desde que Kate, de 42 años, fue operada en enero, los Middleton la han apoyado a ella, a Guillermo y a sus tres hijos. Según The Times, “Carole, quien siempre ha sido una abuela muy activa, ha intensificado su ayuda cuidando a George, Charlotte, de 8 años, y Louis, de 5. Este mes, algunos medios de comunicación publicaron una fotografía de Carole y Kate tomada cerca de Windsor regresando del colegio, con Carole conduciendo”.

Mientras, la prensa destacó que Camilla está “orgullosa” de asumir más deberes reales. La reina, de 76 años, es “resistente” y hará todo lo que se le pida para ayudar a la familia real, según se informa, dijeron sus asistentes a la prensa.

Camilla acaba de realizar esta semana uno de sus viajes más importantes sin su marido, visitando Belfast, Irlanda del Norte, para una serie de compromisos que se habían concertado antes de que al rey le diagnosticaran cáncer.