ANID e investigación educacional

SEÑOR DIRECTOR:

Si la restricción anunciada en Fondecyt postdoctorado es preocupante, extender dichas medidas a otros instrumentos de ANID sería incomprensible. Los sistemas educacionales de calidad lo son porque utilizan el conocimiento para informar decisiones a nivel de aula, gestión educativa y políticas públicas. La investigación educacional es un campo interdisciplinario de fuerte consolidación en universidades líderes del mundo, cuya raíz epistémica se funda en las Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

En Chile, ha tenido un desarrollo sostenido debido al impulso de ANID: Becas Chile, Fondecyt y fondos basales a Centros. Su campo de estudio abarca una multiplicidad de problemas, todos prioritarios, que en conjunto explican nuestro rezago educacional, para ejemplificar: los precursores de la literacidad inicial, los determinantes del involucramiento familiar en educación, el rol del juego en el desarrollo cognitivo, la mejora de la formación inicial docente, las causas de la ansiedad matemática; la enseñanza de la indagación socio-científica, el rol de la formación cívica en la democracia, el impacto de la digitalización en el aprendizaje, la ética pedagógica en tiempos de IA; la relación de la educación artística con la creatividad o goce estético, las fuentes de los trastornos del aprendizaje, el impacto de la educación técnico-profesional en la productividad, los sesgos de la medición educacional, el impacto del liderazgo educativo, o en fin, el retorno costo-efectivo de programas educacionales.

La educación está altamente expuesta a las transformaciones tecnológicas, simbólicas y sociotécnicas de cada época. Sin su estudio riguroso, una sociedad entera quedaría en vilo.

Alejandro Carrasco

Decano Facultad de Educación PUC

María Teresa Rojas

Decana Facultad de Educación UAH

Juan Pablo Valenzuela

Director CIAE Universidad de Chile

Paula Louzano

Decana Facultad de Educación UDP