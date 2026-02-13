BATUCO, CHILE - NOVEMBER 21: A Haitian family attends an election day church service on November 21, 2021 in Batuco, Chile. Immigration was a major issue in Chile's first round presidential election, with far right candidate and former congressman Jose Antonio Kast winning the highest percentage of ballots nationwide. Chileans will return to the polls in December for a second round vote to decide between Kast and leftist lawmaker and former protest leader Gabriel Boric, who came in second place in first round voting. Kast has proposed digging a ditch to curb illegal immigration and is often compared with former U.S. President Donald Trump and Brazil's Jair Bolsonaro. In September some 14,000 Haitian immigrants crossed the Mexican border into Del Rio, Texas after journeying thousands of miles, mostly from Chile and Brazil. Many were deported back to Haiti, dashing their hopes that the Biden administration would welcome them into the U.S. Those Haitians who stayed in Chile now face an uncertain future, as visa extentions and permits to continue working in Chile have increasingly been rejected and the far right surges nationwide. (Photo by John Moore/Getty Images)

SEÑOR DIRECTOR:

En un debate global cada vez más marcado por la polarización, resulta especialmente valiosa la reciente columna del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, publicada en The New York Times, donde propone abordar la migración desde la dignidad humana, la evidencia y la responsabilidad política.

Su argumento es sencillo y potente: las personas migrantes no son una abstracción ni una amenaza, sino parte activa de nuestras sociedades. Trabajan, cuidan, emprenden y sostienen sectores clave de la economía. Además, en contextos de envejecimiento poblacional y baja natalidad, la migración constituye no solo un imperativo ético, sino también una respuesta pragmática a desafíos demográficos estructurales.

Esta reflexión es especialmente pertinente para Chile. Según datos del Censo 2024 presentados por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población extranjera residente alcanzó las 1.608.650 personas, equivalente al 8,8% del total nacional, duplicando su presencia desde 2017. Otras estimaciones oficiales de fines de 2023 incluso situaban esta cifra por sobre las 1,9 millones de personas, confirmando que la migración es hoy un fenómeno estructural y no transitorio.

Pese a ello, el debate público suele reducir la migración a un problema de orden o seguridad, confundiendo las falencias de política pública con las personas migrantes. La falta de vías regulares, los retrasos en la regularización y la débil integración han favorecido la precariedad, alimentando percepciones que no se condicen con la evidencia.

Como plantea Sánchez, el dilema no es si habrá migración, sino cómo se gestiona. Recuperar una mirada humana no implica desconocer los desafíos reales, sino enfrentarlos con datos, planificación y responsabilidad estatal. Cambiar la narrativa no es un gesto simbólico, es una condición necesaria para la convivencia democrática en una sociedad que ya es diversa y multicultural.

M. Olaya Grau

Directora de la Escuela de Trabajo Social UC e investigadora principal Núcleo Milenio MIGRA