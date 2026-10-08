Así funciona la red de Metro este viernes 9 de octubre: Línea 5 cierra ocho estaciones
Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.
La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.
El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.
Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.
Línea 5 cierra ocho estaciones esta tarde por desperfecto en tren
La tarde de este viernes, una emergencia obligó al cierre de ocho estaciones de la línea 5 del Metro, debido al desperfecto en uno de los trenes, desde el cual comenzó a salir humo de uno de sus neumáticos.
La empresa señaló que el trazado solo se encuentra disponible entre Plaza de Maipú a Ñuble. Mientras que entre Rodrigo de Araya a Vicente Valdés no hay servicio y está suspendida la combinación con la línea 4.
Comienza la jornada con toda la red operativa
Desde las 6:00 horas, los siete tramos de la línea de Metro se encuentran completamente 0operativos, por lo que el servicio funciona en la totalidad de su recorrido.
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