¿Qué pasa si mañana Chile no puede págar?

SEÑOR DIRECTOR:

Dos cifras del Banco Central deben leerse juntas. En doce meses se realizaron más de 7.700 millones de pagos digitales, un 15% más que en el informe anterior: 435 por cada persona mayor de 15 años. Al mismo tiempo, el PIB cayó 0,2% en el segundo trimestre.

Pagamos más que nunca en una economía que prácticamente no crece. Y buena parte de la actividad que sí avanza está en el comercio y los servicios, donde los pagos digitales son parte cotidiana de cada operación.

Esa dependencia exige resiliencia. Una transacción que falla no es solo un problema tecnológico: es una compra que no ocurre, una venta que se pierde o un servicio al que alguien no puede acceder.

Y en una economía que no tiene ventas de sobra, asegurar la continuidad de los pagos digitales importa más que nunca.

Matías Magallón