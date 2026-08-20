Sistema escolar y discapacidad

SEÑOR DIRECTOR:

El debate público generado esta semana al conocerse que el 12% de la matrícula escolar presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) no debe leerse como una alerta de “sobrediagnóstico”, sino como una oportunidad histórica para actualizar la forma en que educamos y proyectar el futuro de Chile en materia de inclusión.

Si la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúa la prevalencia global de la discapacidad en un 16%, la realidad nos muestra que en nuestro sistema escolar existe, en verdad, un 4% de falta de diagnóstico y cobertura. Lejos de estar visibilizando demasiado, aún hay niños, niñas y adolescentes que no están recibiendo los apoyos que requieren.

Para avanzar es clave superar la confusión conceptual: la discapacidad expresa la relación entre el funcionamiento de la persona y las barreras actitudinales o del entorno que restringen su participación plena en igualdad de condiciones (OMS). Por su parte, las NEE no constituyen un diagnóstico médico, sino la respuesta del sistema escolar frente a un estudiante que precisa ayudas y recursos adicionales tanto humanos, materiales o pedagógico, para desplegar su desarrollo, aprendizaje y trayectoria educativa, es decir, las NEE comprometen la respuesta de la escuela.

El éxito de las personas con discapacidad se construye desde la igualdad de oportunidades y la autonomía. Educar en espacios que respetan la diversidad no solo beneficia a quienes requieren apoyos, sino que transforma a la comunidad completa y edifica una sociedad más justa.

Aprovechemos esta discusión para replantearnos estratégicamente cómo cubrimos las necesidades reales de nuestros estudiantes y garantizamos trayectorias educativas e inclusión laboral efectiva para el futuro del país.

Peter Loch

Presidente del directorio y fundador

Fundación Wazu