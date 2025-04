TVN y su crisis económica

SEÑOR DIRECTOR:

La reciente carta publicada en La Tercera plantea una preocupación legítima: TVN enfrenta una crisis financiera severa, registrando en 2024 pérdidas por $18.534 millones, las más abultadas en una década. Estas pérdidas triplican las del año anterior y elevan el déficit acumulado a casi $90.000 millones. ​

En este contexto, se discute una ley mediante la cual el canal solicita nuevos recursos públicos, sin entregar un plan serio que explique cómo revertirá las pérdidas sostenidas que viene arrastrando. No se puede seguir financiando al canal estatal como si nada ocurriera. No hay explicaciones claras, no se han identificado responsables y, lo que es más preocupante, no existe una propuesta creíble de reestructuración.

Persistir en este camino es injusto para los millones de chilenos que esperan servicios públicos de calidad y un uso responsable de los recursos del Estado. El país necesita medios públicos fuertes, no forados sin control.

Eduardo Durán

Diputado RN

Miembro Comisión de Economía