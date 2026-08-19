“Una verdad incómoda”

SEÑOR DIRECTOR:

En carta de la Comunidad Judía bajo este título, publicada por La Tercera el día 17 de agosto, se nos advierte acerca del avance de la radicalización y del discurso de odio en Chile. Y tomando conceptos emitidos por el embajador de Israel, se concluye que combatir los citados flagelos es responsabilidad de todos.

Pues bien, el día 16 de agosto, el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, declaró que entre 30 y 40 personas en Gaza deberían ser asesinadas cada noche y que “hay personas allí que no deberían vivir”. Después de que se han registrado más de 80 mil muertos en Gaza, sabemos perfectamente que esto no es una simple bravata, sino que un discurso de odio cuyo mensaje será ejecutado por Israel.

Por este motivo, como Centro de Información Palestina consideramos muy oportuna la carta de la Comunidad Judía. y esperamos que tanto ella como el citado embajador, intervengan ante el gobierno israelí, para que el ya mencionado discurso de odio no sea llevado a la práctica.

Manuel Hasbun Z.

Centro de Información Palestina