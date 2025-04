Gana tu lugar en el lanzamiento de ‘Un Mundo Perplejo’ de Paula Escobar

Te apasiona el análisis de la actualidad y la conversación profunda? Club La Tercera te invita a participar en un concurso especial para asistir al lanzamiento del último libro de Paula Escobar Chavarría, “Un Mundo Perplejo: Treinta conversaciones para comprender el vértigo del presente”.

Este libro, que reúne treinta conversaciones con intelectuales influyentes del planeta como Timothy Garton Ash, Anne Applebaum y Francis Fukuyama, entre otros, ofrece una mirada lúcida y provocadora sobre los desafíos que enfrentamos en el mundo contemporáneo. En sus páginas, Paula Escobar identifica los debates del momento y reflexiona sobre temas como el impacto de la disrupción tecnológica, el auge del nacionalpopulismo y la desinformación en redes sociales.

“Un Mundo Perplejo” busca comprender los peligros de nuestra época, vencer la rabia y el temor, y animar a la ciudadanía a participar activamente en la defensa de la verdad y la lucha contra la polarización.

El premio:

Dos cupos dobles para asistir al lanzamiento del libro el 16 de abril a las 19:00 hrs. en el Auditorio de la Fundación Cultural de Providencia (Av. Nueva Providencia 1995) .

Un ejemplar del libro “Un Mundo Perplejo” para cada ganador.

Una oportunidad única de presenciar la presentación de Rosa Devés , Rectora de la Universidad de Chile, y Carlos Peña , Rector de la Universidad Diego Portales.

Un encuentro exclusivo con la autora, Paula Escobar, para conocer de cerca su visión y experiencia.

¿Cómo participar?

Sigue a @ClubLaTercera en Instagram y comenta la publicación de este lanzamiento etiquetando a la persona con la que te gustaría asistir. Los dos ganadores se darán a conocer el lunes 14 de abril 2025.

Sobre Paula Escobar Chavarría:

Paula Escobar Chavarría es una destacada periodista, académica y escritora chilena. Es columnista y entrevistadora en La Tercera, conductora del programa Influyentes en CNN Chile, panelista de Tolerancia Cero y de Tele13 Radio. Además, es directora de la Cátedra Mujeres y Medios UDP y profesora titular de la Escuela de Periodismo UDP.

A lo largo de su carrera, ha publicado nueve libros de no ficción, incluyendo “Un mundo incierto” (2021) y “Un mundo alerta” (2022). Ha sido galardonada con importantes reconocimientos, como el Premio Lenka Franulic, el Premio BBC 100 Women y el Premio Raquel Correa. También fue elegida Young Global Leader del World Economic Forum y Yale World Fellow.

Paula Escobar es miembro de los Directorios del Teatro Municipal de Santiago, Comunidad Mujer, The YGL Foundation del WEF y The New Humanitarian. Asimismo, integra el Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

¡No te pierdas esta oportunidad única de ser parte de un evento cultural imperdible!