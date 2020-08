Los 15 mejores simuladores de música (o cómo las guitarras plásticas salvaron a la industria)

Cuando la pequeña Harmonix anunció en plena era Napster el lanzamiento del primer Guitar Hero, lo hizo acompañado de un periférico con forma de guitarra plástica que no recibió mucha atención.

La compañía norteamericana se había especializado en adaptar juegos japoneses de karaoke, por lo que un proyecto de esas características no tenía mucho sentido fuera del país de Kenso.

Videojuegos de baile y simuladores de instrumentos existían desde mucho antes en Japón: DrumMania, BeatMania o Guitar Freaks, por nombrar algunos, lo demuestran. Harmonix, de hecho, llevó a occidente la esencia de Guitar Freaks, disminuyendo los niveles de dificultad y curando una lista de canciones que agregó desde "Take me out" de Franz Ferdinand a "Killer Queen" de Queen y "Ziggy stardust" de Bowie.

La firma fundada en 1995 por dos alumnos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Alex Rigopolus y Eran Egozy, no había dado resultados importantes hasta que entró en juego RedOctane, algo así como el luthier de la famosa guitarra plástica.

Vamos a decirlo claramente: el éxito fue inmediato.

Incluso, exprimiendo todavía más la idea de simular a una banda de rock enchufada al televisor, los desarrolladores ampliaron la apuesta a más perféricos/instrumentos y nuevas sagas. Así nacieron Rock Band, SingStar, Dj Hero y BandFuse, entre otras.

Por qué Guitar Hero salvó a la música

Polemista experimentado, Lars Ulrich, el baterista de Metallica, tuvo solo halagos para el nuevo fenómeno.

"Son juegos que conectan a generaciones de amantes de la música y permiten que, por ejemplo, mis hijos se entusiasmen con Deep Purple, Black Sabbath, Foo Fighters y otras de mis bandas favoritas", señaló a los medios.

Metallica, después del episodio Napster, fue uno de los primeros grupos que entendió que los simuladores de instrumentos eran una potencial fuente de nuevos ingresos para la industria de la música.

Y así sucedió. Cuando apareció Guitar Hero: Aerosmith, los discos de la banda de Steven Tyler se vendieron un 40% más.

Metallica, por su lado, tomó nota de la experiencia y sacó a las bateas su disco Death magnetic en CD, vinilo y como versión descargable para Guitar Hero III.

Es decir, el disco completo podría ser jugado el mismo día que apareció para el resto de formatos.

Lo que hicieron Guitar Hero y los videojuegos que vinieron después fue centrar la experiencia del jugador en el rock de guitarras. Para ello echaron mano a la histórica discoteca de la década del 60 y, por supuesto, a todos los estilos posteriores que sentaron raíces en la música de Led Zeppelin, The Beatles y Black Sabbath.

La saga iluminó, por así decirlo, a algo que nunca debió salir de foco: las canciones. Y de paso revitalizó los bolsillos de la industria de la música: cifras de la cadena GameStop consultadas por CNBC dieron luces sobre los videojuegos que más recaudaron en Estados Unidos. Y los títulos con periféricos (guitarras, baterías, micrófonos o tornamesas) llevan la delantera.

Guitar Hero III lidera el ranking de CNBC con US$830 millones y, más abajo, donde destaca la saga de shooters Call of Duty, aparecen Rock Band y Guitar Hero World Tour.

Estos son algunos de los títulos de culto del género, que incluyen estilos como rock, pop, soul y hip-hop, en una selección de Culto.

1- The Beatles: Rock Band (PlayStation 3, Xbox 460, Wii)

Un verdadero videojuego de colección. El título publicado por Harmonix en 2009 no solo revive la intensa historia del cuarteto de Liverpool, desde su histórico primer show en The Tavern hasta el mítico concierto en la azotea el edificio de Apple Corps en Londres. También echa mano a lo más selecto de la discografía de los autores de "Tomorrow never knows", "Revolution" y "Something". Además cuenta con la posibilidad de comprar réplicas del bajo Höfner de McCartney, la batería Ludwig de Ringo y las guitarras Rickenbacker y Gretsch de Lennon y Harrison completando la experiencia de los "Fab four".

2- SingStar Motown (PlayStation 3)

La saga SingStar es una serie de videojuegos de karaoke y el capítulo Motown utiliza como catálogo al principal sello discográfico surgido en los años 50. Uno que hizo escuela en la música popular global alcanzando esa cumbre distintiva que conocemos como "sonido Motown", mérito inexpugnable del pop y R&B de sus cultores. El título permite (intentar) interpretar únicamente en voz los temas de gente tan importante para la música como The Supremes, Stevie Wonder, The Jackson 5 y Marvin Gaye, entre muchos otros.

3- Rock Band 3 (PlayStation 3, Xbox 360)

En medio de la época dorada de este tipo de videojuegos, Rock Band 3 fue desarrollado por Harmonix, publicado por MTV Games y distribuido por la gigante Electronic Arts. Acá podemos formar nuestra propia banda musical con cantante, guitarrista, bajista y/o baterista, con un repertorio de canciones que incluye a "Bohemian rhapsody" de Queen, "Free bird" de Lynyrd Skynyrd, "Jerry was a car driver" de Primus y "Just like heaven" de The Cure, entre 83 temas, muy en la línea del Guitar Hero: Warriors of Rock, que además de Black Sabbath, Megadeth, Slipknot y Muse, incluye un modo historia narrado por Gene Simmons de Kiss.

4- BandFuse: Rock Legends (PlayStation 3, Xbox 360)

Al igual que en Rocksmith, acá los usuarios pueden conectar una guitarra eléctrica real y tocar gracias a un adaptador que lleva el sonido de tus dedos a la consola. Músicos de la talla de Slash de Guns N' Roses o Zakk Wylde de Ozzy Osbourne operan como tutores para aprender a dominar el instrumento entre canciones como "You oughta know" de Alanis Morissette, "No rain" de Blind Melon, "Alive" de Pearl Jam o "Show I stay or should I go" de The Clash.

5- DJ Hero 2 (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)

Lo distintivo acá es el periférico: una tornamesa con la que debemos convertirnos en un reputado DJ y productor musical mezclando canciones y estilos. La experiencia se completa con 85 temas de gente como Dr. Dre, The Chemical Brothers, Daft Punk, Kanye West, Lady Gaga y Rihanna. Como dato, se puede ocupar al conocido DJ Deadmau5 como personaje en el juego.

6- Guitar Hero: Metallica (PlayStation 3, Xbox 360)

Recorre las primeras dos décadas de carrera de Metallica, para repasar su discografía desde el heavy de Kill'em all (1983) hasta el insípido St. Anger (2003), reescribiendo la historia de los californianos según el evangelio de James Hetfield, Kirk Hammett y Lars Ulrich: esto es omitiendo la participación de los históricos Dave Mustaine, Cliff Burton y Jason Newsted en la banda. Algo que también puede leerse como un espaldarazo a su actual bajista Robert Trujillo. El catálogo de canciones incluye la mayoría de las cumbres de Metallica: "One", "Battery", "Enter sandman", "Fuel", "No leaf clover" y temas como "The unforgiven", "Sad but true" y "Nothing else matters".

7- SingStar Queen (PlayStation 3)

Un tremendo título con la difícil misión de emular la voz del legendario Freddie Mercury y sus secuaces. El juego ofrece la posibilidad de intentarlo en 24 canciones, desde "Somebody to love" y "Radio Ga Ga" hasta la demandante "Bohemian rhapsody", "I want to break free" y "We are the champions" en distintos niveles de dificultad.

8- Def Jam Rapstar (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)

Un título dedicado por completo al hip hop, donde debemos interpretar y rapear temas con un micrófono inalámbrico y, claro, demostrar si se tiene o no flow. Y apreciar el talento de los MCs y músicos de un nutrido catálogo donde destacan Beastie Boys, Notorious B.I.G., 2Pac, 50 Cent, Dizzee Rascal, Ice Cube, Outkast, Public Enemy, Run-D.M.C., Kanye West y Snoop Dogg.

9- SingStar ABBA (PlayStation 3)

Acá un juego dedicado exclusivamente a la banda sueca con 25 de sus hits para cantar. Desde "Dancing queen" a "Mamma mia" pasando por "Super trouper", "Take a chance on me" y "Gimme! gimme! gimme! (a man after midnight)".

10- AC/DC Live: Rock Band (PlayStation 3, Xbox 360)

Un título necesario para entender cómo operan las guitarras en el universo de los hermanos Young. Eso sí, el título dedicado a la banda australiana cuenta con apenas 18 canciones de los hombres de "Back in black". Y todas son crudas versiones en directo, configurando una experiencia breve aunque intensa.

11- Michael Jackson: The Experience (PlayStation 3, Xbox 360, Wii)

Aunque lo central es emular los pasos de baile de Michael Jackson en coreografías como las de "Bad", "Beat it", "Billie Jean" y "Smooth criminal", el título también cuenta con un modo de karaoke para atreverse a cantar las canciones del "rey del pop".

12- Guitar Hero: Aerosmith (PlayStation 3, Xbox 360)

El juego sigue los pasos de la banda de Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joey Kramer, con sus propias canciones como soporte pero además con las de la gente que los inspiró a hacer música: Cheap Trick, The Kinks, Joan Jett y The Clash. El juego solo ocupa la guitarra como periférico.

13- Rock Band: Green Day (PlayStation 3, Xbox 360)

A diferencia del título anterior, acá podemos emular los bajos, guitarras, voces y baterías del catálogo de Green Day. El título sigue la historia de la banda profundizando en sus discos Dookie (1994), American idiot (2004) y 21st Century breakdown (2009), sin dejar de lado éxitos como "Good riddance (time of your life)" del Nimrod (1997) o "Minority" del Warning (2000).

14- SingStar Mecano (PlayStation 3)

Juego de karaoke dedicado por completo al grupo madrileño que brilló durante los años ochenta y primeros de los noventa gracias a la voz de Ana Torroja y el señero sonido de los hermanos Nacho y José María Cano. Incluye 30 temas como "Bailando salsa", "Hawaii-Bombay", "Me cuesta tanto olvidarte", "Hoy no me puedo levantar", "Barco a Venus" y "Aire".

15- Singstar (PlayStation 3)

Es el juego de karaoke por defecto. E incluye un nutrido catálogo de temas de Blur, Beck, Britney Spears, Scissor Sisters, Outkast, David Bowie, The Killers, Blind Melon y tantos otros, siempre listo para prender cualquier fiesta. Como ocurre con las sagas Guitar Hero, Dj Hero y Rock Band, Singstar incluye un amplio catálogo online donde se pueden comprar más canciones para ampliar la experiencia de juego.