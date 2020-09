Brian Wilson piensa en The Beatles: “Eran los grandes poetas de las cosas simples”

“1964. El rock and roll estaba ganando control y lo estaba haciendo rápido. Una de las partes más importantes en este proceso fueron The Beatles”, escribe Brian Wilson, la mente tras los éxitos de The Beach Boys.

"Se dijo que éramos el siguiente mejor grupo después de ellos. Incluso que éramos mejores, que nuestras canciones eran más interesantes o sofisticadas o que creaban más energía positiva".

Rivalidad: The Beatles v/s The Beach Boys

"Rivalidad. Esa es una palabra equivocada. Intercambiamos mensajes trasatlánticos. Ellos hacían algo, yo lo escuchaba y quería hacer algo igualmente bueno".

De hecho, Wilson admite que escribió algunas canciones pensando en los "Fab four", como el caso de "Girl Don't Tell Me" (1965). "Era un sonido diferente, porque la escribí pensando en John Lennon. Hasta pensé en dársela a ellos".

"Decían que se parecía a 'Ticket to Ride', pero no era mi intención que se pareciera a ninguna canción suya en particular. Sólo tenía el aire", explica.

"Era difícil llegar más lejos a causa de los Beatles. Estuvieron en el show de Ed Sullivan en febrero de 1964, y en abril ya ocupaban los cinco primeros lugares del Billboard".

Más de treinta años más tarde, en 1997, Wilson recibe en su estudio al histórico productor de The Beatles, George Martin.

Para sellar ese encuentro, Martin pidió escuchar la mezcla original de "God Only Knows", la canción más famosa de Wilson.

"Mezcló algunas otras partes y me quedé maravillado con cuánto mejor lo hacía sonar. Le dije que había logrado una mezcla mejor que la que yo había hecho en el original. Fue la lección de un hombre y la de un productor brillante. Me encantaba lo que había hecho con los Beatles".

La reunión quedó registrada en un documental.

"Cuando murió en marzo de 2016 me sentí muy destrozado. Era uno de los grandes", acota.

Antes, Martin lo había dicho. "Sin Pet sounds, nuestro Sgt. Pepper's no hubiera ocurrido: fue el intento de igualar el disco de The Beach Boys".

George y John, que en paz descansen

Las memorias de Wilson también alcanzan para recordar a John Lennon y George Harrison, los Beatles que ya no están.

"Lennon me llamó después de Pet Sounds («phone me up», creo que dicen los británicos) para decirme cuánto le había gustado el disco", rememora.

Además, admite que su muerte caló hondo en el grupo. "Empezamos a tocar un cover de "Imagine" porque habían asesinado a John unos años antes. Él no estaba y no iba a volver, eso convertía una canción de esperanza en una canción triste".

En cuanto a George, dice que nunca lo llegó a conocer en persona pero "fue importante para mí. Era muy espiritual. Tenía un modo de simplificar las cosas", aunque "durante los primeros años era difícil considerarlo un compositor aparte, después de 'Here Comes the Sun' empecé a ponerle atención".

"Quizás cualquier grupo necesitaba eso, una presencia profundamente conmovedora que no estuviera en medio de todo. Nosotros teníamos a Carl", reflexiona.

Muchos años después Olivia, la viuda de Harrison, lo llamó para pedirle que se presentara en un festival tributo a George en Hollywood. "Tocamos 'My Sweet Lord', pero pudo ser cualquier otra. Escribía canciones hermosas".

Paul Only Knows: mi amigo McCartney

"Conocí a Paul McCartney a finales de los sesenta, en un estudio. Pasó a Colombia Square cuando estábamos trabajando en algunos overdubs vocales y platicamos un poco sobre música".

Tras cincuenta años de ese encuentro y cuando McCartney se ha encargado de declarar en innumerables ocasiones que "God Only Knows" es su canción favorita, la visión de Wilson al respecto toma particular valor.

"Ahora todo el mundo sabe que es la canción favorita de Paul, y no sólo su favorita de The Beach Boys, sino de sus favoritas y punto. Es el tipo de cosas que la gente escribe en los cuadernillos de los discos o dice en la televisión. Cuando los leen, miran esa primera oración y luego continúan. Pero para mí fue muy importante la primera vez que lo escuché".

Su primer pensamiento, dice, fue de halago. "Ahí estaba otra persona, la persona que escribió 'Yesterday' y 'And I Love Her' y tantas otras, diciendo que era su favorita. Me voló la cabeza".

Paul fue el único de los Beatles que logró una relación más personal con un retraído Brian, ese que dejó las giras en pleno apogeo de los sesenta y se encerró en su estudio para llevar a la realidad todas esas melodías que escuchaba en su cabeza.

"Paul vino a mi casa y me contó sobre la nueva música en la que estaba trabajando. 'Quiero que escuches esta canción', me dijo, 'creo que tiene una buena melodía'. Puso el casete y era 'She's Leaving Home'. Mi esposa estaba ahí y se puso a llorar. Escucharlo tocar una canción nueva me permitió ver las mías claramente. Era difícil para mí ver el efecto que mi música tenía en los demás, pero era fácil verlo cuando se trataba de alguien más".

Después de treinta años y con Wilson recuperado de sus problemas de alcohol, drogas y abusos por parte de su ex médico Eugene Landy, los compositores se volvieron a encontrar.

La voz de The Beach Boys oficiaba como telonero de un concierto de Paul Simon y lo estaba pasando mal. "Me gustaba tocar con él pero el público eran personas mayores y cuando cantaba aún la gente se estaba acomodando en sus lugares", recuerda.

Pero en el Teatro Griego de Los Ángeles, con las butacas a menos de la mitad, ocurrió el milagro. Tras tocar éxitos como "California Girls", "Wouldn't It Be Nice" y "I Get Around", Wilson cerraba todo con "God Only Knows", la favorita de Paul.

"Justo en ese momento la puerta lateral se abrió y McCartney entró al escenario. Todos lo vieron. Se desataron los aplausos y gritos en el teatro y todo el mundo se puso de pie. Era un momento de '¡Ay, Dios!'. Lo saludé desde el piano, pero no fue suficiente. Estábamos en lo versos finales y cambié la letra de último momento por 'God only knows what I'd be without Paul'".

Ya en camarines y con "Pablo" como visita estelar -"Así le llamaba algunas veces", aclara-, el fanatismo de McCartney salió al descubierto. Tenía una pregunta sobre la intro de "You Still Believe in Me", otra de las pistas del Pet Sound.

"Había un teclado en el camerino, así que la toqué para él. Hicimos armonías. Fue increíble, Paul y yo armonizando la intro de 'You Still Believe in Me', ¿Puedes creerlo?".

Rubber Soul, el mejor disco de la historia

"Rubber Soul fue el que de verdad impresionó", dice el compositor oriundo de California sobre el álbum que salió a finales de 1965, "es probablemente el mejor disco de la historia. Me mandó directo al piano".

"Es un álbum donde todo fluye y todo funciona. Recuerdo que me impresionaron 'You Won't See Me', 'I'm Looking Through You' y 'Girl'. No eran sólo las letras y las melodías, sino también la producción y sus armonías. Eran tan únicas"

¿Lo mejor de The Beatles según un rival?

"Podías escuchar sus ideas muy claramente a través de su música. No estaban posando como otras bandas ni intentando meter demasiado significado en su canciones. Eran grandes poetas de las cosas simples, pero eso también era fácil escucharlos. Nada de lo que hacían era torpe, el tono perfecto duraba la canción entera y todo aterrizaba bien".

Para ejemplificar una teoría que probablemente no dejó muy contentos a los fanáticos de su propia banda, toma como muestra "You Won't See Me", una canción de aquel álbum.

"¿Sabes? Paul canta en tonos bajos y George y John en altos. Hay un órgano tipo drone por ahí, una nota que permanece baja durante la última parte de la canción, más o menos. Esos eran los detalles artísticos que iban intentando".

Yo soy Brian Wilson… y tú no (2016) acaba de ser editado por primera vez en español por Malpaso. Las memorias del ex Beach Boys cuentan con la colaboración de Ben Greenman, quien lo entrevistó durante varios meses.

"Con el coraje y la iluminación de quien se sabe preparado para la confesión, y con el ego convenientemente hecho trizas, Wilson nos invita a sumergirnos en el sinuoso vertedero de sus recuerdos", dice un adelanto.

El libro llega a Chile el segundo semestre, aunque puede encontrarse directamente en la página de la editorial, Amazon y en formato e-book.