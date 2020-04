Naomi Klein y el regreso a la normalidad: “Debemos recordar que la normalidad era la crisis”

En tiempos de crisis, los desastres naturales o las crisis como la actual pandemia que enfrenta el planeta, pueden hacer que los ciudadanos perdamos mucho. Según reza la “doctrina del shock” de la periodista y teórica Naomi Klein, las élites aprovechan estos momentos para aprobar reformas impopulares que a la postre agravan las divisiones económicas y sociales.

Es lo que la autora canadiense llama el “capitalismo de catástrofe”.

En un encuentro virtual celebrado el pasado 26 de marzo desde su casa en Nueva Jersey, Naomi Klein compartió su lectura de la pandemia del coronavirus y la situación de aislamiento que vive gran parte de nuestra civilización.

“Esta es una crisis global que no respeta fronteras. Por desgracia, los líderes en todo el mundo están buscando la forma de explotarla. Así que nosotros también debemos intercambiar estrategias”, dijo la autora Esto lo cambia todo y Decir no no basta.

Luego siguió: “Creo en el distanciamiento social, necesitamos quedarnos en casa. Y una de las razones es que nuestros líderes no prestaron atención a las señales de advertencia e impusieron una brutal austeridad económica en el sistema público de salud, dejándolo en los huesos y sin la capacidad de lidiar con este tipo de situaciones”.

“La gente empieza a darse cuenta”

El sur de Europa —dice Naomi Klein— fue la “zona cero de las políticas de austeridad más sádicas” después de la crisis financiera de 2008.

Y lanza una pregunta: “¿Sorprende que sus hospitales, a pesar de tener atención médica pública, se encuentren tan mal equipados para enfrentar esta crisis?”.

“Siempre ha estado dispuesto a sacrificar la vida a gran escala en aras de la ganancia”, dice la periodista y escritora sobre el sistema capitalista.

“Esa es la historia del colonialismo, de la trata transatlántica de esclavos, de las intervenciones estadounidenses por el mundo. Es un modelo económico empapado en sangre”, denuncia la autora de La doctrina del shock (libro que acordó con su editorial ofrecer en su edición original a apenas CL$ 110 a raíz de la crisis sanitaria).

Aunque asegura que ahora la gente empieza a darse cuenta.

Según Naomi Klein, “muchas personas que antes no lo veían están viendo a los comentaristas y políticos de Fox News decir que tal vez deberían sacrificar a sus abuelos para que podamos subir los precios de las acciones. Y se preguntan, ¿qué tipo de sistema es este?”.

La distopía de Silicon Valley

Según piensa la escritora, estamos viviendo el mundo que anhelaban en Silicon Valley. “Y es una visión muy sombría”, opina.

“El hecho de que estemos distanciados significa que ahora muchos de nosotros estamos pasando nuestras vidas pegados a las pantallas”, dijo.

Y puego precisó que “nuestras relaciones sociales están mediadas por plataformas corporativas como YouTube, Twitter, Facebook, etc”.

Incluso, dice, “nuestra ingesta calórica diaria nos la entrega Amazon Prime. Y las personas que están haciendo ese trabajo son increíblemente vulnerables”.

Naomi Klein afirma que para quienes más se benefician con esto, como el empresario y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos; la única debilidad de este sistema es que sean humanos quienes están a cargo de entregarnos la comida y los paquetes.

“Preferirían que fueran drones o robots que no pudieran enfermar”.

“Esta no es la forma en que queremos vivir. Deberíamos ver una oportunidad en el rechazo a ese futuro, en la forma en que salimos de esta crisis”, dice Klein.

La vuelta a la normalidad

Naomi Klein asegura que hoy se habla continuamente del regreso a la normalidad: "Lo normal es mortal. La ‘normalidad’ es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida”.

Según la periodista, “cuando la gente habla sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, debemos recordar que la normalidad era la crisis”.

Advierte: “¿Es normal que Australia ardiera hace un par de meses? ¿Es normal que el Amazonas ardiera un par de meses antes? ¿Es normal que a millones de personas en California se les haya cortado la electricidad repentinamente porque su proveedor privado cree que esa sería una buena manera de prevenir otro incendio forestal? Lo normal es mortal. La ‘normalidad’ es una inmensa crisis. Necesitamos catalizar una transformación masiva hacia una economía basada en la protección de la vida”.

Naomi Klein

“Necesitamos estar indignados”

Naomi Klein opina que los gobiernos deberían caer por lo que está pasando.

“Necesitamos estar indignados, muy indignados”, advierte.

Y profundiza el punto: “Necesitamos inspirarnos por el tipo de movimientos de masas que han derrocado a los gobiernos en momentos de crisis anteriores”, sugiere, y se muestra convencida de que no alcanzaremos la seguridad a menos que peleemos por ello.

Según la autora, ese estadio “no es un lugar al que podamos volver: es un lugar que tenemos que construir juntos y un lugar por el que tenemos que luchar”.

“Necesitamos desarrollar nuevas herramientas de desobediencia civil que nos permitan actuar a distancia”, dice Klein.

“Estoy muy esperanzada por las formas que tienen las personas para colaborar en estos momentos, y eso conlleva una ironía, porque es cierto que nunca hemos estado tan distanciados físicamente, pero tal vez es debido a la distancia física que estamos tan decididos a llegar unos hacia otros”, sostiene.

Y concluye: “La buena noticia es que estamos en una mejor posición que en 2008 y 2009. Hemos trabajado mucho en los movimientos sociales durante estos años para crear plataformas de personas”.