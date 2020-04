Un pálido cumpleaños: la trastienda del fallido streaming de Quique Neira

“No me siento bien, no puedo cantar. Discúlpenme ¿ya? Discúlpenme, por favor. No me siento bien”, dijo Quique Neira en su transmisión en vivo el jueves 2 de abril. Acto seguido, se recostó sobre una manta en el pasto de su casa en Lampa.

En un día que el termómetro marcaba 33º C de temperatura máxima, el cantante y productor chileno -conocido por sus interpretaciones de la música reggae en Bambú, Gondwana y actualmente como solista- instaló en su patio micrófono, tambores, guitarra y parlantes para hacer un show en vivo a través de sus redes sociales. Sin embargo no salió como esperaba.

Su anunciada presentación fue suspendida cuando sintió que el cuerpo le fallaba. ¿La explicación? El calor de la tarde lo golpeó, impidiéndole cantar temas como “Pensando en ti” o “Culpable o no”, su cover a Luis Miguel. “Chiquillos.... voy a cortar la transmisión porque me siento horrible, no sé que es lo que tengo”, dijo.

En redes sociales se difundieron diversos comentarios que aludían a que su malestar se debía a un excesivo consumo de marihuana, hierba que el artista ha expresado abiertamente que consume. Ante esto, Neira no solo aclaró que las hipótesis planteadas se alejaban de la realidad, también se burló de sí mismo combinando el registro de aquel live con un popular viral.

“Yo estoy bien, mi familia también, no fue culpa mía....”, escribió en su cuenta de Instagram -recordando el video de Arturo Vidal tras un choque automovilístico ocurrido en 2015-, para luego promocionar un show por streaming (que sí se concretó a cabalidad) con motivo de su cumpleaños 47 el pasado sábado 11 de abril.

“En serio... Lo del otro día no fue pálida, no había fumado. Pero el próximo sábado/ 22 hrs. es el LIVE por mi cumpleaños y ahí sí me fumo uno en cámara pa demostrarles que yo en pálida ya hace rato que no me voy!! soy un profesional!! Les espero!!”, escribió en Twitter.

El día siguiente al incidente, Quique Neira publicó un video de ocho minutos en el que explica detalladamente lo ocurrido, atribuyendo la descompensación a las altas temperaturas de ese día.

“Chiquillos y chiquillas, este video es para que sepan que estoy bien efectivamente, que lo de ayer no fue más que un susto, y fue un susto ah”, dijo el hombre de “Felicidad” con la intención de dirigirse tanto a su público chileno como extranjero.

“Aquí estamos en pleno abril. Se supone que las temperaturas ya empiezan a bajar, pero ayer se marcó un record histórico de temperatura otoñal. Sucede que ayer hubo 34º C, y aquí donde vivo en Batuco, generalmente hay 1 o 2 grados más de lo que se registra en Santiago, o sea, hicieron como 36 grados”, explicó el músico.

“Y estuve todo el día trabajando para montar el set en el patio de mi casa, calculábamos que me insolé, me hizo mal el sol”, explicó Neira. “Me sentí débil, vi esas como bolitas de colores mientras cantaba, me sentía raro, me costaba concentrarme”, describió sobre su malestar.

“Mucho pesaditos y pesaditas me tiraron la talla de que estaba en pálida, que estaba ‘de la Quique Neira’. Ooooye cómo son”, expresó riendo sobre los comentarios en redes sociales. “Me tomé un tecito de ganja después, para relajarme”, agregó en el registro disponible en Instagram.

Expresando su pesar por el esfuerzo tras el montaje de equipos y la preparación previa al live, se disculpó con sus seguidores y enfatizó la importancia de cuidarse. “La salud es lo primero”, dijo.

Finalmente, la situación y comentarios fueron tomados con humor por parte del cantante, quien realizó un sencillo recital el pasado sábado 11 de abril desde su casa, el que puedes ver a continuación.