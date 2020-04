Vuelve Shogún, el refugio personal de Cristián Heyne

Después de la lluvia del fin de semana, hoy aparecieron en Spotify dos nuevas canciones de Shogún, el proyecto más personal que el cotizado productor Cristián Heyne mantiene activo desde 1993.

Shogún ha sido una especie de escondite de Heyne. Un laboratorio del cauce creativo del músico de Cristianes, que cada tanto asoma con algún material a medio camino entre lo electrónico y lo rockero, con contadas presentaciones en vivo.

“Creo que es totalmente lógico que cierta música solo se pueda susurrar al oído de alguien, que solo pueda exponerse de un modo más personal y alejado de medios, los cuales por su condición inherente de ser masivos, desnaturalizarían la obra en algunos de sus sentidos”, explicaba la naturaleza del proyecto hace unos años.

“Siempre he hecho canciones y siempre he escrito historias en esas canciones. Desde los Cristianes o los primeros demos de Shogún. Reconozco que a veces han sido más fragmentadas o abstractas. O también que a veces no son tan disfrutables, porque el sonido ha sido sucio o incluso molesto para algunas personas”, explica Heyne consultado por Culto sobre “Pie de limón”, una de las nuevas canciones.

“Pero siempre han sido canciones y con algún tipo de historia. Esta es un poco más transparente, pero no es tan distinta a canciones de Demonio o La rata”, agrega sobre el tema donde también participa su socio musical José Miguel Miranda (“en un prophet que entra al final”).

-¿Qué ocurrió todo este tiempo en que no apareció material de Shogún?

-Me focalicé en producir discos de otras personas, pero por suerte lo he ido dosificando un poco porque es bastante absorbente.

Solo en la última década, Cristián Heyne ofició de productor musical de buena parte del pop actual en Chile. Su firma figura en los discos Mena (2010) de Javiera Mena, Música, gramática, gimnasia (2010) de Dënver, Audiovisión (2010) de Gepe, Rebeldes (2011) de Álex Anwandter, GP (2012) de Gepe, Panal (2012) de Camila Moreno, Panal (2012) de Nicole, Otra era (2014) de Javiera Mena y Estilo libre (2015) y Ciencia exacta (2017) de Gepe, entre varios más.

-¿Hay algún lanzamiento más en mente?

-Sí. Hay más canciones. Estas dos son parte de un disco nuevo.