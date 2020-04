Metallica compensa a sus fans chilenos con material histórico

En un tiempo y espacio alternativos, la ucronía de un presente sin coronavirus, crisis sanitaria ni cuarentenas de por medio, el de hoy sería un día especial para los fanáticos chilenos de Metallica, quienes deberían haber llegado en masa al Estadio Nacional para presenciar el debut del cuarteto en la cancha principal del recinto de Ñuñoa.

Eso, obviamente, en una realidad paralela en la que no existe pandemia global, los conciertos se siguen realizando en el mundo y James Hetfield consiguió superar definitivamente sus crisis de salud y recaídas de adicciones para volver a a tocar con sus compañeros después de medio año fuera de las pistas.

Como nada de eso ocurrió y los seguidores locales del grupo deberán seguir esperando hasta el 7 de diciembre para reencontrarse en vivo y en directo con sus ídolos, Hetfield y los suyos decidieron compensar a su audiencia chilena con un gesto concreto y en sintonía con los tiempos, liberando en streaming material de archivo de sus diversos pasos por los escenarios del país.

Se trata de “Live in Chile ´93- ´17”, como bautizaron a la lista disponible desde anoche en Spotify en exclusiva para los usuarios nacionales de la plataforma. Un compilado de casi una veintena de canciones extraídas de sus cinco conciertos realizados a la fecha en el país: desde su recordada primera vez en el Velódromo, en 1993, hasta su paso por el Lollapalooza de 2017.

Imagen del material "Live in Chile ´93- ´17", disponible en Spotify.

“Nuestros calendarios tenían marcado para hoy nuestra sexta visita a Chile desde 1993. En vez de quedarnos desanimados de no poder tocar para ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revisar todo lo bueno que hemos tenido en el pasado”, señalaron los músicos en un mensaje dirigido al país. “Esperamos verte el 7 de diciembre en el Estadio Nacional, pero hasta entonces, mantente a salvo en casa”, añade el comunicado.

La iniciativa tendrá réplicas en los otros países de la región donde Metallica tenía fechas pactadas originalmente, como Argentina (18 de abril) y Brasil (21 de abril). Cada una con sus respectivos repertorios y con playlist exclusivas para cada país que no podrán ser reproducidas en otros territorios.

Metallica en el estadio Monumental. FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

Así, la lista confeccionada para Chile incluye las versiones de “Fade to black” y “Master of puppets” que la banda presentó en su show de 2010 en el Club Hípico; la de “Enter sandman” en el Estadio Monumental en 2014 y “Sad but true” modelo 1993, cuando el cuarteto debutaba de riguroso negro y look pelilargo en una capital azotada por un aluvión y con los coletazos de la fallida visita de Iron Maiden todavía resonando en el ambiente.

La idea se suma al activo presente de los californianos en el streaming, donde semanalmente han ido liberando diversos conciertos emblemáticos de su historia de forma gratuita, para incentivar a la gente a quedarse en sus casas. Todo a la espera de retomar su Worldwired Tour, que recién se reactivaría en septiembre u octubre en EE.UU. antes de su llegada a Sudamérica.