Gunpowder: los orígenes del complot de la pólvora de Guy Fawkes en una explosiva miniserie

La Reina Elizabeth I está muerta. Su hijo Jacobo I asume el trono en tiempos que la guerra con España continúa y ninguna reminiscencia de los enemigos se permite en el territorio británico, la religión Católica entre ellos.

A grandes rasgos, son esas son las circunstancias que gestaron el complot de la pólvora liderada por Guy Fawkes en 1605, cuando un grupo de católicos que buscaban oponerse a la opresión monárquica planearon la explosión de la cámara de los Lores en el Palacio de Westminster.

Pero el protagonista no es Guy Fawkes, no señores. La historia comienza dos años antes con Robert Catesby un noble inglés de creencias católica que vio cómo torturaban hasta la muerte a su tía, Elizabeth Catesby, luego que unos guardias reales descubrieran que usaba su residencia para realizar misas. Embriagado por la rabia que produce un mandato pusilánime y opresor, decide aliarse con quien puede hacer algo al respecto.

Con más de una licencia creativa, pero con un nivel de producción que aboga por ceñirse a los hechos históricos, BBC One realizó Gunpowder, una miniserie de tres episodios que revive aquel plan abortado que posteriormente gestó una celebración británica conocida como “La noche de la hoguera” cada 5 de noviembre, y un cómic de Alan Moore -llevado al cine- titulado V de Vendetta.

Protagonizada por Kit Harington como Robert Catesby, la ficción basada en hechos reales repasa cuidadosamente el contexto histórico sin escatimar en recreaciones macabras, como las cruentas torturas que en aquellos años se usaban para amedrentar a quienes osaran profesar una religión diferente.

Más que Jon Snow, una honra a su ancestro

Kit Harington saltó a la fama personificando a Jon Snow, el hijo bastardo de Ned Stark en la serie Game of Thrones. En paralelo a la exitosa serie de HBO, trabajó en películas como Pompeya, Testament of Youth y 7 Days in Hell, y obras teatrales en Londres como War Horse y Doctor Faustus. Pero con Gunpowder guarda una relación especial. Por el lado materno es descendiente directo de Robert Catestby, su personaje en la serie de BBC.

“Siempre supe que la conexión sería una buena forma de promocionarla”, dijo el actor en conversación con Newsbeat en 2017. Y curiosamente, no es lo único que lo une a los sucesos de la producción.

“Lord Harington (ancestro por el lado de mi padre) estaba en el Palacio del Parlamento en el momento que Catesby y Fawkes intentaron explotarlo”, agregó Harington, quien desclasificó que por iniciativa propia investigó en profundidad el tema.

“Era importante para la historia porque desde el principio necesitábamos saber por qué Robert Catesby se embarcó en este violento acto”, agregó.

Con Liv Tyler como Anne Vaux -prima de Catesby-, Mark Gatiss como Sir Robert Cecil -ministro del Rey Jacobo-, y Peter Mullan como un sacerdote católico, Gunpowder es una cautivante y ágil serie histórica que combina la acción y el suspenso en tan poco metraje que deja al espectador con ganas de más.

Si bien debutó en 2017 en la cadena televisiva BBC, desde este viernes 17 de abril será transmitida en TNT Series en Latinoamérica, a las 22.30 horas en Colombia y a las 23.30 horas en Argentina, México y Chile.