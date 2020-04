Run: esta sí que sí

Ha sido materia de titulares: desde que empezaron las cuarentenas por coronavirus, las horas de streaming y televisores encendidos -como era de esperarse- han subido de manera global. Y mientras algunos se repiten clásicos y otros aprovechan de bajar la lista de pendientes, hay muchos que andan detrás de cada nuevo estreno. Que vieron la nueva temporada de La casa de papel en un día, y que ya dieron la vuelta completa a Rey tigre y todos sus memes. Ya vieron Poco ortodoxa. También Tales from the loop.

Bueno, tanto quienes buscan novedades, como los que sólo quieren una buena serie, tomen nota. Porque el domingo 12 en HBO y sus plataformas debutó una ficción que promete estar dentro de lo mejor de la temporada: Run, una mezcla de comedia negra, drama y thriller que tiene ocho capítulos y que engancha y encanta desde el inicio.

Al centro de la historia están Ruby y Billy, dos adultos que fueron novios más de una década atrás. No se han vuelto a ver, pero sí tienen un pacto: si uno de los dos le manda al otro un mensaje de texto que dice “Corre” y la otra persona responde lo mismo, ambos dejarán sus vidas tiradas, se reunirán en la estación de trenes de Nueva York y tomarán un tren juntos.

Con ese mensaje de texto parte la serie. Con Ruby en su auto y su mano tiritando para responder el mensaje de su ex, mientras también le escribe su marido preguntando a qué hora llegará a la casa. Sobre Billy en el primer episodio sabemos que es un exitoso orador motivacional, que guarda secretos y que su vida está en crisis.

Run tiene muchos puntos buenos, partiendo por las actuaciones y la química que logran sus protagonistas. Ruby es interpretada por Merritt Wever, una actriz que no falla y que ha hecho una gran carrera televisiva con roles en Nurse Jackie, The walking dead, Godless e Inconcebible. Su contraparte es Domhnall Gleeson, que se hizo famoso como Bill Weasley en Harry Potter y en la comedia romántica About time.

En cuanto la dupla se reúne se ve cómo vuelven a ser jóvenes y rápidamente caen en una complicidad cómoda y llena de bromas, aunque sin llevarlo demasiado lejos porque lo cierto es que no se han visto en 15 años y no saben nada del otro, aunque sí saben que todavía se gustan.

Con esta base Run va entregando de a poco piezas del puzzle. No queda todo revelado desde el principio, de hecho el componente “thriller” de la sinopsis aún está por llegar, pero sí se sabe a los pocos minutos que este va a ser un viaje imperdible. Sin duda una serie para poner primera en la lista y esperar domingo a domingo.