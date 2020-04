Mujeres usando pelucas, por qué forran las cocinas en aluminio y otras preguntas de Poco Ortodoxa

La serie Poco Ortodoxa de Netflix tiene su nombre más que merecido. No solo porque describe a su protagonista, también porque da cuenta del carácter de la producción en sí misma: se inspira en una mujer criada en una estricta comunidad jasídica en Brooklyn, que decide reiniciar su vida al huir de su matrimonio arreglado hacia Berlín, para perseguir su sueño de dedicarse a la música. Una miniserie que además tiene el yiddish como idioma principal y un formato de cuatro episodios.

La producción basada en el libro homónimo de Deborah Feldman, en el que narra su propia experiencia, viaja continuamente entre el presente y el pasado, dando cuenta no solo de su viaje a la capital alemana, también repasando los episodios de su vida -y costumbres del judaísmo ortodoxo- que la llevaron a dejar todo atrás.

Es natural que algunas de las tradiciones y formas de actuar de la comunidad despierten dudas entre los espectadores occidentales, por ello, Netflix coordinó una conversación con Emmanuel Taub, Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuyo trabajo se enfoca en el pensamiento judío y su relación con la filosofía, teología política y el lenguaje.

¿Por qué las comunidades jasídicas son tan estrictas?

Según explica el Doctor Taub, Esty pertenece a la comunidad jasídica denominada “Satmer”, un grupo antisionista -que se opone a la creación de un estado propio en Palestina- muy cerrado. “Este grupo fue casi totalmente aniquilado durante la Segunda Guerra Mundial, en lo que llamamos Holocausto o la Shoá. Y eso explica muy bien por qué su encierro, por qué mantiene el Idish, que era el idioma que hablaban en Europa del Este. Y por qué está tan presente el trauma del Holocausto”, explicó el docente respecto a las personas reflejadas en la serie. Por ello, se menciona Berlín como un lugar inesperado en la huída de Esty considerando que fue el epicentro del nazismo.

¿Por qué las mujeres son rapadas al casarse? ¿Deben usar pelucas?

“Dentro de la ortodoxia hay algo que se llama las reglas del recato”, comienza explicando Emmanuel Taub. “El pelo es sinónimo de erotismo, y cuando una mujer se casa, eso solamente se lo puede mostrar al marido, o dentro de su casa. Por eso se utilizan las pelucas”.

Así mismo, el experto aclara que no todos los judíos adoptan esta costumbre, pero sí otras comunidades ortodoxas. “Tanto la peluca, como el pañuelo y el tema de la ropa para no mostrar casi nada del cuerpo, son parte justamente de estas leyes. Una vez que una mujer está casada ningún hombre que no sea el marido la puede tocar, o sea ni siquiera tocar para saludar o darle un beso”, dijo.

De hecho, en la serie se muestra que el rabino que concreta el matrimonio entre Esty y Yankee, ni la toca ni la mira a los ojos, sino que utiliza una cuerda para dar inicio al baile en la fiesta de bodas.

¿Por qué tienen sexo exclusivamente los días viernes y duermen en camas separadas?

“Tener sexo el viernes a la noche tiene que ver con que es el comienzo del Shabat, el día sagrado dentro del judaísmo, pero eso va variando también según las costumbres de las comunidades”, dice el experto en pensamiento judío. “Las camas separadas no es solo una característica de la comunidad en la que vive Esty, toda la ortodoxia duerme en camas separadas”, aclara.

Tal como muestra la serie, el Doctor Taub agrega que los jóvenes ad portas de casarse reciben una suerte de “curso”, por parte de una tutora en el caso de las mujeres, y por parte de un rabino en el caso de los hombres. “Son muy chicos, muy jóvenes, y van a tener relaciones sexuales por primera vez. Nunca tuvieron contacto, en teoría, con otra persona ni del mismo sexo, ni de otro sexo”, dice Taub.

Respecto al divorcio, asegura que está permitido en cualquier grupo o comunidad judía, y que la insatisfacción sexual es una causal válida al momento de tomar esa decisión, ya que uno de los principales objetivos de la pareja es procrear.

“No sentir satisfacción en el caso de Esty la perjudica para reproducirse, que es lo que estaban buscando en ese joven matrimonio que acababa de crear. Eso explica también que toda la familia de Yankee esté metida en la cama de Esty. La madre, las hermanas... no es tabú el sexo. El sexo es lo que permite la reproducción”, concluye el académico.

¿Por qué forran toda la cocina con aluminio?

Mientras los católico-cristianos tienen la Pascua de Resurrección, los judíos tienen el Pesaj, festejo programado en abril en el que recuerdan la salida de los hebreos de la esclavitud egipcia. De acuerdo a la tradición, no pueden comer alimentos con harina leudadas en memoria del pueblo que en su huída no alcanzó a preparar alimentos.

“Una de las reglas principales, es que no tienen que quedar rastros de ningún alimento que no se puede comer durante estos días. No es que todos llenamos de aluminio nuestra casa, sino que el aluminio, y dentro de estas comunidades, es una forma de demostrar que está todo limpio, y sobre todo, de cocinar sobre esos lugares”, dice Emmanuel Taub.

¿Por qué viven aislados?

Al estar en Williamsburg parece un viaje en el tiempo. Sin embargo, está localizado en Brooklyn y se desarrolla en la era moderna. Alejados de la interacción con otras culturas y prescindiendo de la tecnología, la comunidad solo interactúa con sus propios miembros

“Vincularse con el mundo no judío lleva a la posibilidad de caer en la tentación y sobre todo, de impurificarse. Esta es la misma explicación por la que no usan celulares con internet. Al principio cuando Esty deja el celular y escapa, el celular es un modelo muy viejo. Los medios de comunicación, internet, televisión, son cosas que te pueden llevar a la impurificación y a violar los preceptos”, dice el Doctor Emmanuel Taub.

Poco Ortodoxa es una miniserie de cuatro episodios disponible en Netflix.