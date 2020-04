Rolling Stones, Paul McCartney y Lady Gaga: revive lo mejor del One World Together at home

Fue promocionado con bombos y platillos. Y cómo no, si su organizadora, Lady Gaga, convocó una parrilla de artistas digna de cualquier Lollapalooza o Coachella, con el objetivo de reunir fondos en apoyo al personal médico y autoridades que tratan el coronavirus.

Bajo el nombre One World: together at home, las canciones se fueron alternando con mensajes de concientización ante la pandemia que ha contagiado a millones de personas en el mundo y que ha quitado la vida a miles, concentrando la mayor cantidad de contagios y decesos en Estados Unidos, España e Italia.

Paul McCartney dio una sencilla interpretación de Lady Madonna que dedicó a su madre Mary, quien fue enfermera durante la Segunda Guerra Mundial. “Los amamos, gracias”, dijo el ex Beatles a los equipos médicos alrededor del mundo.

Siguiendo con el rock británico originado en los 60, los Rolling Stones hicieron una interpretación en la que cada uno de ellos estaba en sus casas y sincronizaron la voz e instrumentos de Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Watts, para tocar “You can’t always get what you want”.

También desde las islas británicas, Elton John formó parte del show vía streaming. Si bien ya ha participado de otras transmisiones con el objetivo de combatir el COVID-19, esta vez se unió con un piano desde el jardín, e interpretó “I’m still standing” tras ser presentado por David Beckham y Victoria Adams.

Con un homenaje al fallecido músico Bill Withers, el cantautor y activista estadounidense Stevie Wonder interpretó un medley de “Lean on me” y “Love’s In Need of Love Today” al piano.

Billie Eillish y su hermano Phineas eligieron “Sunny” -original de Bobby Hebb- para el One World. Un tema que la ganadora de la última edición de los Grammy calificó como “una de sus favoritas”. Con Phineas al piano, la chica de pelo negro y verde -que da voz a la canción central de la pospuesta James Bond: No time to die- hizo un sobrio cover del sencillo de 1963.

Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de Green Day, eligió “Wake me up when september ends”, canción que escribió inspirándose en la muerte de su padre a causa de un cáncer al esófago cuando Billie Joe tenía 10 años.

Cinco estrellas de la música se unieron en la interpretación de una canción ganadora del Globo de Oro en 1999. Andrea Bocelli y Celine Dion -los intérpretes originales de “The Prayer”- convocaron también a Lady Gaga y John Legend en las voces, y a Lang Lang en el piano.

John Legend participó en tres oportunidades en la transmisión de One World: la anteriormente mencionada, en solitario y junto al británico Sam Smith, con quien cantó “Stand by me”. El dueto hizo una moderna versión del hit de 1961 de Ben E. King.

“Más futuro que pasado” fue la elegida por el colombiano Juanes, quien junto a Maluma y Sebastián Yatra, pusieron la cuota latina en el show vía streaming.

Taylor Swift, quien este año estrenó un documental en Netflix, también se abocó al piano y escogió un tema con una importante repercusión en su vida: está dedicada a su madre que padece cáncer. “Soon you’ll get better” fue una novedad por parte de la artista de 30 años, quien no la había cantado en vivo debido a la carga emocional de esta.

La voz de Pearl Jam, Eddie Vedder, decoró su órgano con velas dando un ambiente de solemnidad que completó al son de “River Cross”, sencillo perteneciente a su más reciente disco Gigaton.

Con Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon como anfitriones, el mega concierto online reunió un total de $127 millones de dólares, fondos destinados a insumos médicos y ayuda a quienes padecen coronavirus.