Roger Waters reconoce acercamiento con Pink Floyd, pero niega reencuentro: “Sería horrible”

“No he dejado de trabajar por un solo minuto”, dijo Roger Waters en conversación con Rolling Stone a través de un videollamada. Por 50 minutos, quien fuera la voz y bajo de Pink Floyd se refirió a su interrumpida gira a causa de la pandemia de COVID-19 -que obligó a cancelar eventos masivos- y anticipó lo que será su tour fechado para el verano en el hemisferio norte (junio-julio-agosto).

Declarando que sigue trabajando incesantemente y que no pretende dejar de componer, ensayar e idear propuestas estéticas para la puesta en escena, explica el concepto general de la gira que tiene prevista para los próximos meses: “Nuestro show se trata de esto: estamos entre las clases dominantes que viven en el cielo con grandes lujos y locura, y bajo ellos, está el resto, viviendo uncomfortably numb (cómodamente atontados), sin rebelarnos contra los líderes, sino que eligiendo gente como Trump. Y en un tercer lugar están quienes tienen tan poco dinero, que tienen que luchar para lograr sobrevivir”.

¿Una reunión de Pink Floyd?

La respuesta es simple: no.

Waters retomó conversaciones con sus ex compañeros de banda David Gilmour y Nick Mason, con el objetivo de trabajar en la reedición de Animals (1977), pero es solo eso. No tienen contemplada una puesta en escena en conjunto ni mucho menos una reunión más extensa.

“No sería genial, sería jodidamente horrible”, dijo Waters sin pelos en la lengua. “Obviamente si eres fan de esos días de Pink Floyd, tienes una perspectiva distinta, pero yo tengo que vivir a través de eso. Esa fue mi vida, y sé que quizás soy visto como un villano, pero me da igual, puedo vivir con eso. ¿Cambiaría mi libertad por esas cadenas? De ninguna manera”, declaró.

Y es que en realidad, fue una mera conversación para tomar decisiones técnicas respecto a la reedición del disco. “El plan de paz fue trabajar Animals sin detonar una tercera guerra mundial. De hecho, sugerí hacerlo democráticamente ¿Por qué no lo sometemos a voto? Solo somos 3 y luego podemos decidir todo de esa forma, pero no quisieron”, dijo el músico británico ofreciendo una ventana a aquella sesión.

El Coronavirus y la música

“No soy un epidemiólogo, apenas aprendí a decir esa palabra”, dijo Roger Waters al ser consultado sobre la pandemia que tiene a gran parte de la población tomando diversas medidas para prevenir el contagio.

“No tengo cómo saber cuándo habrá una vacuna. Solo sé que hay gente trabajando en eso. Algunos porque quieren salvar vidas, otros porque quieren ganar dinero, y otros motivados por ambas”, dijo el músico que sigue una carrera solista desde 1984.

Es innegable que pertenece al grupo de riesgo de esta enfermedad que acumula más de 2 millones de infectados en el mundo, y aunque Waters goza de buena salud, tiene conciencia de ello, pero sin dejarse intimidar.

“Algunos seguirán haciendo shows por lo mismo, ya están viejos”, aludiendo a él mismo y otros artistas como Bob Dylan -mencionado por el periodista de RS-, Paul McCartney o los Rolling Stones. “Lo pensé mucho antes de programar el tour para el próximo verano y me di cuenta que estaba ansioso por terminar el anterior. Por meses hice tour teniendo una infección bacteriana, me sentía muy mal, pero el show debe continuar”, declaró Waters.

Con 76 años, declara que le cuesta imaginarse como una estrella de rock & roll a sus 80 años. “Todo llega a un final en algún momento, nadie vive para siempre”, dijo, por lo que seguirá de gira mientras la salud se lo permita.

El permanente activismo

“Si alguien me puede convencer es Noam Chomsky... y tú", dijo el artista entre bromas a su interlocutor. Y es que es difícil dejar de lado las políticas públicas en medio de una crisis sanitaria. Así mismo, sus shows seguirán la tónica que lo caracteriza: “La puesta en escena es una expresión de mi amor y mi pensamiento político, que es pro defensa de los derechos humanos”.

La pregunta respecto a la visión que tiene de Estados Unidos era inevitable durante su conversación con Rolling Stone, e igualmente inevitable fue la crítica que espetó contra el mandatario norteamericano y los ciudadanos. “Siempre estoy decepcionado por la pésima elección que los americanos han hecho, y siguen cayendo. Estados Unidos dice: ‘Creemos en libertad, democracia y derechos humanos, podemos hacer las cosas mejores, somos la brillante ciudad sobre la colina’. NO, ustedes son horribles", sentenció.

Habrá cambios, tras esta pandemia, sí. Desde un lavado más frecuente de manos a la valorización de los encuentros sociales. Sin embargo, a ojos de Roger Waters, hace falta algo más poderoso que una enfermedad para generar un cambio en nuestra sociedad.

“Creo que la máquina es tan poderosa que, y espero estar siendo negativo, hace falta algo aún más potente para generar un cambio real. (...) El excepcionalismo americano es lo que nos está matando. Dicen ser un gran país, séanlo", concluyó el músico en la entrevista que puedes ver completa a continuación.

Conciertos remasterizados en YouTube

Si bien los hombres del lado oscuro de la luna habían convertido en una tradición el compartir material cada día viernes, el pasado viernes 17 de abril fue especial.

Pink Floyd compartió completo -y en su versión remasterizada- el concierto para televisión de Pulse, realizado el 20 de octubre de 1994 en Earls Court en Londres.

No será el único. Los próximos viernes estarán en línea los shows Live at Pompeii (1972), An Hour With Pink Floyd (2008) y David Gilmour en Pompeya (2016).

Mira a continuación el primer concierto compartido en el canal de YouTube de Pink Floyd: