Concierto online One World: together at home será lanzado como álbum

Reunir fondos para insumos médicos y el tratamiento de aquellas personas que presentan síntomas graves fue el objetivo del concierto vía online denominado One World: together at home, un evento organizado por Lady Gaga, con Stephen Colbert, Jimmy Kimmel y Jimmy Fallon como conductores del espacio.

El cartel -envidiable por cualquier festival internacional de la talla de Lollapalooza, Glastonbury o Coachella- tuyo cantantes, bandas, actores, actrices y comediantes que enviaron sus grabaciones con mensajes en los que llamaban a tomar las medidas preventivas, donar dinero para ayudar en la emergencia sanitaria y alentar a quien están confinados, ya sea preventivamente o por obligación.

Paul McCartney, Taylor Swift, Lady Gaga, the Rolling Stones, Stevie Wonder y Billie Eilish están entre los músicos que dieron sus voces y dotes musicales a la causa. Algunos haciendo covers, como fue el caso de Stevie Wonder con su homenaje a Bill Withers, o Billie Eilish interpretando “Sunny”; y otros con reversiones de sus propias composiciones en un tono más solemne.

Aquellas presentaciones, además de estar alojadas en YouTube y ya disponibles en Spotify, serán lanzadas en un álbum denominado One World: Together at Home por medio del sello Universal Music Group. Con un total de 79 canciones, todas las interpretaciones seguirán generando fondos en ayuda médica a la fundación COVID-19 Solidarity Response Fund for the World Health Organization, liderada por la UN Foundation.

“Con el generoso apoyo de los artistas, los sellos discográficos y uno de los servicios de streaming más grandes del mundo, One World: Together At Home The Album seguirá generando apoyo al cuidado de la salud de los trabajadores de la primera línea alrededor del mundo que están ayudando a salvar vidas", dijo en un comunicado Hugh Evans, co-fundador y CEO del Global Citizen.

“Con este álbum, los fans podrán revisitar sus performances favoritas, mientras que aquellos que no pudieron ver el show en vivo podrán experimentar la comunidad creada por el evento histórico global”, dijo en el escrito publicado por Rolling Stone.