Denisse Malebrán: su nueva etapa este miércoles en Sesiones Íntimas de Culto

Denisse Malebrán fuera de Saiko. Aunque ese enunciado ya ha sido parte de la trayectoria de la cantante -desde 2007 ha lanzado tres álbumes en solitario- ahora, según define ella misma, es mucho más personal.

“Vals” es el nombre de su nuevo single, ya disponible desde esta semana en plataformas digitales y parte de su cuarto disco al margen de su banda madre, bautizado como Antípoda y que saldrá en los próximos meses.

“El tema nace porque deseaba contar mi historia, que refleja la de muchas otras compañeras, y de como podemos aportar en cambiar la forma de criar a nuestras hijas”, dice la artista en un comunicado, aludiendo a los estereotipos con que gran parte de las mujeres han crecido en las últimas décadas, desde la vestimenta hasta la forma de pensar, sobre todo en el espectáculo.

En el mismo texto, Malebrán usa una alegoría propia del ritual del matrimonio para explicar su nueva composición: “El vals es una tradición un tanto retrógrada, donde un hombre entrega a una mujer a otro como símbolo de unión y deben bailar de la mano”.

Su próximo álbum contará con la producción de Sebastián Gallardo (We Are the Grand) y se editará en paralelo a su carrera con Saiko.

De todo ello, la cantautora hablará este miércoles a las 19.00 horas en un nuevo capítulo de Sesiones Íntimas de Culto, el programa de música y conversación vía Zoom de La Tercera. Ahí, la vocalista también interpretará lo mejor de su material.

Se emite a través del Facebook y la web de Culto, donde puedes dejar tus comentarios y preguntas para la invitada.