En vivo y por Zoom: el teatro chileno entra a las salas virtuales

Hace unos días, Broadway dio cátedra con un espectáculo virtual. Estrellas como Meryl Streep, Lin Manuel Miranda y Neil Patrick Harris, se conectaron desde sus casas para participar del espectáculo Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration que celebraba los 90 años del compositor de musicales Stephen Sondheim.

En medio de la pandemia no ha quedado otra opción: directores escriben obras funcionales en plataforma s de videoconferencia y actores interpretan los roles desde sus hogares.

En Chile esta tendencia comienza tímidamente a tomar fuerza. Durante las últimas semanas la productora The Cow Company ha realizado dos obras por Zoom con actuaciones de Amparo Noguera, Luis Gnecco y Gabriel Urzúa. En tanto, hoy presentarán De la cama al living: el Standup online de Pato Pimienta, un espectáculo donde el comediante aborda desde el humor las dificultades y la nueva rutina de la vida en cuarentena. Las entradas tienen un valor de $2.500 y $5.000.

“Algunos sienten que esto es un paréntesis y los ayuda a tener ciertas cuotas de normalidad para volver a sentir lo que es vivir el teatro”, cuenta Marcos Alvo, socio de The Cow Company.

Desde el 16 de mayo y hasta el 26 de julio, GAM también se sumará al teatro por Zoom con Mentes salvajes, obra del dramaturgo Marcus Lindeen dirigida por Víctor Carrasco (Los arrepentidos). El texto está inspirado en los testimonios recogidos vía Skype de un grupo de personas identificadas como soñadores compulsivos, interpretados en la obra por Paulina Urrutia, Héctor Noguera, Natalia Valdebenito, Francisca Gavilán y Gabriel Cañas.

“Quisimos ver cómo experimentar en torno a generar un contenido que auspiciara esta plataforma digital y ahí se estableció una conversación con Víctor Carrasco, quien llegó con esta propuesta”, cuenta Pamela López, directora de programación de GAM.

Lecturas dramatizadas

En el marco del ciclo Teatro Hoy, la Fundación Teatro a Mil realizará lecturas dramatizadas vía Zoom y transmitidas por Facebook Live. “El contexto actual nos obliga a pensar cómo el teatro se adapta a los cambios tecnológicos y a las distintas plataformas digitales. Vemos una gran oportunidad para atraer a nuevos públicos y crear experiencias que complementen el teatro en vivo”, explica Carmen Romero, directora de Fundación Teatro a Mil.

Algunas de las lecturas programadas son el monólogo Isabel desterrada en Isabel, de Juan Radrigán, interpretado por Tamara Acosta, el 14 de mayo, y la versión de Las palmeras salvajes, inspirada en la gran novela de William Faulkner, el 29 de mayo. Durante junio trasmitirán lecturas de Bru o el exilio de la memoria, basada en la vida de Roser Bru y dirigida por Héctor Noguera, y un avance de Space Invaders, basada en la exitosa novela homónima de Nona Fernández.