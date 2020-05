Recetas de Culto: el postre que Rachel intentó hacer para Acción de Gracias

“Hey Pheebs, para el postre haré un tradicional pastel inglés”, le dice Rachel a Phoebe. “Wow, eso suena delicioso. ¿Qué hiciste tú Mónica? Ya sabes… en caso que el postre de Rachel sea tan delicioso que lo coma todo y no quede para nadie más”, dice el personaje de Lisa Kudrow entre risas.

Rachel Green no es muy conocida por sus dotes culinarias. Por ello, no fue de extrañar que Phoebe asumiera que Mónica haría un segundo postre como plan b. Cosa que no ocurrió. “No hice nada. Confío en ti”, respondió la dueña de casa. Incluso Rachel se sintió insegura.

El noveno episodio de la sexta temporada de Friends, se desarrolla durante el Día de Acción de Gracias y la trama se centra en que los padres de Mónica asistirán a la cena sin saber que su hija está conviviendo con Chandler. Problemática que se entrelaza con el percance de Rachel en la cocina: las hojas del libro de cocina estaban pegadas y al tradicional postre inglés agregó por error los ingredientes de un plato salado.

Ni los personajes de Friends ni los espectadores pudieron saber cómo era realmente el postre, pero en Culto te enseñamos cómo elaborarlo correctamente.

Ingredientes de la Bagatela Inglesa (English Trifle)

Galletas de champaña

Mermelada de fruta (a gusto, ojalá frutos rojos como frutilla, frambuesa o arándanos)

Frutillas

Plátanos

Frambuesas

2 claras de huevo

Crema pastelera

1 taza de leche

25 gramos de mantequilla o margarina

2 yemas de huevo

1 cuchara de maicena

1 cucharada de azúcar

½ cuchara de extracto de vainilla

Preparación

1.- Comenzamos con la crema pastelera.

2.- En un bowl mezclar las yemas de huevo con el azúcar y la maicena.

3.- En una olla, calentar a fuego lento la leche y mezclarla con la mantequilla. Cuando comience a hervir, sacarla del fuego e incorporarla suavemente a la mezcla de huevo con azúcar y maicena. Todo lo anterior sin dejar de batir.

4.-Devolver la mezcla a la olla a fuego medio hasta que tome una consistencia más espesa.

5.- Agregar la esencia de vainilla.

6.- Dejar enfriar en un bowl cubierto con papel alusa. Luego refrigerar hasta el momento de usarlo.

7.- A ensamblar el postre.

8.- Cubrir la base de una budinera -o gran fuente- con galletas de champaña (se pueden bañar con un licor como amaretto o ron).

9.- Poner una capa de mermelada y a continuación un capa de crema pastelera.

10.- Agregar fruta cortada (frambuesas y/o frutillas) con plátanos.

11.- Incorporar otra capa de mermelada y crema pastelera.

12.- Cubrir nuevamente con plátano, frambuesas y/frutillas.

13.- Cubrir la superficie con merengue (batir las claras hasta lograr que no se desprenda del bowl y mezclar con azúcar).

14.- Decorar con frambuesas y/o almendras laminadas, chocolate en polvo o coco rayado a gusto.

15.- Refrigerar al menos 1 hora.

16.- Disfrutar.

Receta también disponible en el libro Del sofá a la cocina: Recetas de series de televisión (Roca Editorial, 2017) de Daniel López, Valentina Morillo.