Películas chilenas son premiadas en Tribeca y Suiza

Oscar Garrido, el protagonista del documental El otro (2020), vive en algún lugar de la costa central entre Algarrobo y Laguna Verde. El director de la película premiada en el Festival Visions du Réel de Nyon (Suiza) dice que por respeto a la privacidad de su protagonista, prefiere evitar dar el dato exacto de su morada frente al mar. A fin de cuentas, el realizador Francisco Bermejo (47) dio con Oscar Garrido sólo por casualidad, cuando buceaba en la zona.

Probablemente ninguno sospechaba que aquel encuentro daría origen a la película que este fin de semana ganó la competencia internacional Burning Lights del encuentro suizo, uno de los festivales de no ficción más importantes de Europa. La historia condensa siete años de seguimiento a Garrido, quien ha vivido 45 años en absoluto aislamiento, cerca de un acantilado no muy lejos de Valparaíso. Pero el personaje no está tan solo. O al menos él cree que no es así: de vez en cuando aparece el otro, una especie de doble que lo visita, lo impreca y hasta le da órdenes.

“Es algo similar a Wilson, la pelota que acompaña al protagonista de la película Náufrago. O al Gollum, si lo quieres, que habla con ‘otro’. Son formas de combatir la soledad”, comenta Bermejo, quien participó con su documental de manera online, el formato en que varios festivales importantes se han estado desarrollando en los últimos días.

Pero el fin de semana hubo además otra película chilena ganadora. Se trata de Nadie sabe que estoy aquí, cinta por la que su director Gaspar Antillo obtuvo el premio a Mejor Director en Nuevas Narrativas en el Festival de Tribeca, en Nueva York. La película es la historia de Memo (Jorge García, el actor de origen chileno conocido por la serie Lost), una ex estrella de pop adolescente en los años 90. Más de 15 años de reclusión en una isla del sur del país lo han transformado en un curioso ejemplar humano y en un momento determinado su vida ese verá sacudida por la llegada de inesperados visitantes.

Nadie sabe que estoy aquí fue producida por Fábula y es distribuida internacionalmente por Netflix. Se espera su estreno en el gigante del streaming en una fecha aún por determinar.